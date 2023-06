Anthony Rizzo ne tire aucun coup de poing en réaction au balayage des Red Sox

Le joueur de premier but des Yankees Anthony Rizzo a déploré le balayage de la série de son équipe aux mains des Red Sox dimanche.

Les Yankees de New York ont ​​été malmenés par la blessure d’Aaron Judge, et ils se sont couchés depuis. Dimanche a marqué un autre point bas de la saison alors que les Yankees ont été balayés par les Red Sox de Boston et ont eu une offensive pathétique en plus.

Boston a maîtrisé une attaque des Yankees boiteuse et sans juge 4-1 pour leur infliger leur septième défaite au cours des 10 derniers matchs. Au total, New York n’a eu que quatre coups sûrs au total, le seul point positif étant Gleyber Torres qui a réussi un circuit de deux points lors de la première manche.

Giancarlo Stanton a poursuivi son marasme démoralisant. Anthony Rizzo a obtenu un point produit lors de la première manche, mais il a par ailleurs été obsolète au marbre, battant 0,089 depuis sa blessure au cou.

Après le match, Rizzo a déclaré l’évidence de la dernière défaite des Yankees :

Anthony Rizzo : « Les Red Sox nous ont balayés. Ça craint. C’est définitivement un bas dans la saison, mais cela fait partie des hauts et des bas de la saison des grandes ligues. » –Greg Joyce (@GJoyce9) 19 juin 2023

Les malheurs offensifs des Yankees se poursuivent avec le balayage des Red Sox

New York possède maintenant un dossier de 39-33, 12 matchs derrière les Rays, qui ont remporté la première place.

Les Red Sox restent à la dernière place mais peuvent être fiers d’avoir remporté leur premier balayage des Yankees en deux ans. Une solide performance offensive d’Alex Verdugo et un solide lancer de Brayan Bello ont assuré que les Yankees n’allaient jamais gagner ce match. Ils ne se sont même jamais rapprochés, ne récoltant que deux coups sûrs après la première manche du match.

La déception de Rizzo est sans aucun doute ressentie par tout le monde dans le club-house des Yankees, et les fans se demandent comment la liste chargée de New York pourrait jouer si mal.

Luis Severino a accordé quatre points et sept coups sûrs avec trois buts sur balles, et même si une conversation séparée devrait avoir lieu sur son avenir avec le club, les Yankees ont besoin de plus de punch dans leur attaque. Cela va sans dire : moins il y a de succès, moins il y a de victoires.

Les Yankees tourneront leur attention vers les Mariners de Seattle mardi pour une victoire bien méritée.