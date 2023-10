Anthony Richardson : le quart-arrière recrue des Colts d’Indianapolis devrait manquer au moins quatre semaines en raison d’une blessure à l’épaule | Nouvelles de la NFL

Le quart-arrière recrue des Colts d’Indianapolis Anthony Richardson devrait être absent pendant au moins un mois en raison d’une blessure à l’épaule.

Le quart-arrière recrue des Colts d’Indianapolis Anthony Richardson a été placé sur la liste des blessés mercredi, une décision qui le maintiendra hors de combat pendant au moins un mois.

Selon ESPNSelon Adam Schefter, les Colts croient que Richardson manquera entre quatre et huit semaines selon sa réadaptation et si une intervention chirurgicale est nécessaire.

Richardson, le quatrième choix au classement général du repêchage 2023 de la NFL, s’est blessé à l’épaule au deuxième quart de la victoire 23-16 des Colts contre les Titans du Tennessee dimanche, ce qui les a portés à 3-2 cette année.

Richardson a complété 59,5 pour cent de ses passes pour 577 verges, avec trois touchés et une interception en quatre départs. Il s’est également précipité 25 fois pour 136 verges et quatre scores.

Le quart remplaçant Gardner Minshew sera désormais au centre lorsque les Colts rendront visite à son ancienne équipe, les Jaguars de Jacksonville (3-2), ce week-end. Les deux équipes sont actuellement à égalité en tête de l’AFC Sud avant leur match.

Le quart-arrière suppléant Gardner Minshew prendra les rênes des Colts d’Indianapolis

Minshew a déjà vu beaucoup d’action cette saison en raison de problèmes médicaux antérieurs avec Richardson. Le compagnon de 27 ans a complété 68,7 pour cent de ses 83 tentatives de passes pour 553 verges et n’a lancé aucune interception.

Richardson a été retiré du match lors des derniers instants de l’ouverture de la saison d’Indianapolis contre Jacksonville après avoir été touché au genou, tandis qu’il a également raté le match de la troisième semaine contre les Ravens de Baltimore après avoir subi une commotion cérébrale contre les Texans de Houston la semaine précédente.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants des Colts d’Indianapolis contre les Ravens de Baltimore lors de la troisième semaine de la saison de la NFL Faits saillants des Colts d’Indianapolis contre les Ravens de Baltimore lors de la troisième semaine de la saison de la NFL

Le premier retour de Richardson aura lieu lors du match de la semaine 10 contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre à Francfort, en Allemagne, le 12 novembre.

L’entraîneur-chef des Colts, Shane Steichen, n’a cependant pas fixé de calendrier pour le retour de Richardson, disant seulement « nous verrons » lorsqu’on lui a demandé si leur QB partant devait revenir à l’action cette saison. « Nous sommes toujours en train d’évaluer avec les médecins », a-t-il ajouté.

« Cela devient difficile quand un gars se fait embêter, et il a été embêté », a déclaré Steichen plus tôt cette semaine. « C’est évidemment un joueur très, très talentueux et c’est difficile.

« Mais nous avons une grande confiance en Gardner pour intervenir et continuer à fonctionner comme il le fait. »

Regardez les Ravens de Baltimore contre les Titans du Tennessee depuis le Tottenham Hotspur Stadium en direct sur Sky Sports NFL ce dimanche, avec une couverture à partir de 13 heures avant le coup d’envoi à 14h30.

Diffusez la saison 2023 de la NFL et bien plus encore avec MAINTENANT.