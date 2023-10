Anthony Richardson : le quart-arrière des Colts d’Indianapolis devrait rater la saison en raison d’une blessure à l’épaule | Nouvelles de la NFL

Le quart-arrière des Colts d’Indianapolis Anthony Richardson devrait rater le reste de la saison en raison d’une blessure à l’épaule.

Le propriétaire des Colts d’Indianapolis, Jim Irsay, a déclaré que le quart-arrière recrue Anthony Richardson allait « probablement » rater le reste de la saison régulière en raison d’une blessure à l’épaule de lanceur.

Richardson a subi une entorse à l’articulation AC au cours de la semaine 5 lors de la victoire 23-16 des Colts contre les Titans. Il s’agissait de la deuxième blessure de Richardson au cours de sa jeune carrière, après avoir également subi une commotion cérébrale au cours de la deuxième semaine.

Les Colts n’ont pas encore déterminé si le joueur de 21 ans, qui a été placé sur la liste des blessés la semaine dernière, subira une intervention chirurgicale.

Il est peu probable que Richardson revienne en saison régulière

« Il est fort probable qu’il soit absent pour l’année », a déclaré Irsay à ESPN. « Je veux dire, ce n’est pas définitif mais (il) ratera probablement cette année et nous allons devoir faire face à ce facteur.

« Il y a un débat en cours, mais cela mènera probablement à une intervention chirurgicale dans la semaine prochaine. Nous essayons juste de comprendre exactement comment, quand et ce que nous voulons faire et ce qu’Anthony veut faire. »

Les Colts (3-3) ont perdu 37-20 contre les Jaguars de Jacksonville dimanche, avec Gardner Minshew avec une fiche de 33 en 55 pour 329 verges, un touché et trois interceptions pour Indianapolis.

Richardson, le quatrième choix du repêchage cette année, a complété 59,5 pour cent de ses passes pour 577 verges, trois touchés et une interception en quatre départs pour débuter sa carrière. Il a également récolté 136 verges et quatre touchés au sol.

Colts d’Indianapolis 20-37 Jaguars de Jacksonville

Trevor Lawrence a réussi deux touchés et Travis Etienne Jr. a marqué deux buts pour mener les Jaguars de Jacksonville à une victoire de 37-20 contre les Colts d’Indianapolis en visite dimanche.

Christian Kirk et Brenton Strange ont capté des passes de touché alors que Jacksonville (4-2) prenait la première place de l’AFC Sud. Les Jaguars ont forcé quatre revirements sur un strip-sack de Josh Allen et des interceptions d’Andre Cisco, Rayshawn Jenkins et Darious Williams.

Lawrence, qui a subi une blessure au genou gauche, a réussi 20 passes sur 30 pour 181 verges, deux touchés et une interception alors que Jacksonville a terminé le balayage de deux matchs des Colts en saison régulière.

Il s’est blessé au genou alors qu’il était limogé par l’ailier défensif Samson Ebukam au quatrième quart, un jeu avant qu’un panier de 51 verges ne donne une avance de 37-20 pour Jacksonville à la 3e minute. Foyesade Oluokun, double leader des plaqués de la NFL, a réalisé les 15 meilleurs arrêts de la saison pour les Jaguars.

Gardner Minshew a complété 33 des 55 passes pour 329 verges, un touché et les trois pires interceptions en carrière pour Indianapolis (3-3). L’ancien quart-arrière de Jacksonville partait à la place de Richardson.

