Anthony Richardson est plus que son athlétisme: « Il allait tout absorber »

Ben Arthur Journaliste AFC Sud

Bill Roberts se souvient d’une pratique en particulier. Comme il se souvient, c’était pendant la dernière année du lycée d’Anthony Richardson.

L’équipe de football du lycée Eastside (Gainesville, Floride) était dans une période de sept contre sept. Richardson a lancé une passe qui a navigué de manière incomplète. Le receveur prévu était censé ramener le ballon, mais le demi défensif le plus proche a botté le ballon et s’est éloigné.

C’est alors que Richardson s’est mis en colère. Il a dit au défenseur de lui donner le ballon, le confrontant et se mettant en face de lui dans le processus.

Puis Richardson est allé de l’autre côté du terrain. Il a commencé à courir des sprints.

Roberts, s’approchant, a demandé à Richardson ce qu’il faisait.

« Je n’ai pas géré cela correctement », a expliqué le jeune quart-arrière.

Roberts était toujours confus.

« Je dois juste payer le prix », a poursuivi Richardson. « Je n’aurais pas dû faire ça. »

Il a donc pris les choses en main, comme il l’entendait.

« Il n’y avait rien de mal dans ce qu’il a fait », a déclaré Roberts, l’entraîneur des quarterbacks du lycée de Richardson. « Mais à ses yeux en tant que leader, il sentait qu’il n’aurait pas dû faire ça. Alors il s’est puni et est revenu et s’est bien entraîné. »

L’auto-punition de Richardson offre un aperçu de son esprit – et des efforts qu’il fera pour devenir ce qu’il perçoit comme grand.

Alors que le choix n ° 4 des Colts est une licorne pour sa position – avec un cadre ciselé de 6 pieds 4 pouces et 244 livres, un lance-roquettes pour un bras et des tests physiques qui ont indiqué qu’il était le quart-arrière le plus athlétique de NFL Combine histoire – plusieurs personnes qui connaissent Richardson ont également loué sa composition mentale lors de conversations avec FOX Sports.

Ce sera un élément essentiel pour transformer son inexpérience et son incohérence en Floride en un démarreur de qualité dans la NFL; à transformer ses atouts alléchants et ses capacités physiques rares en le quart-arrière de la franchise dont Indianapolis a rêvé depuis le départ étonnant d’Andrew Luck du football.

« Pour ma position et la lumière dans laquelle je me trouve, je ne peux pas faire le strict minimum », a déclaré Richardson aux journalistes le mois dernier. « L’équipe ne permettra pas cela. Je ne me permettrai pas cela. Je sais que le directeur général, l’entraîneur, le propriétaire ne veulent certainement pas cela pour moi. C’est juste une question de travail. Je ne suis pas seulement le faire pour le spectacle. Je veux en fait apprendre cette information, connaître cette information pour l’équipe. Je ne veux pas être jeté là-bas et je suis perdu et l’équipe se dit, ‘qu’est-ce qu’il fait là-bas ?’

« Je veux juste m’assurer que je suis au courant de tout. »

Les Colts devraient-ils commencer la recrue QB Anthony Richardson lors de la semaine 1 cette saison?

« Il comprend l’effet de superposition »

Tom Gormely, un spécialiste de la haute performance, faisait partie de l’équipe de personnes travaillant avec Richardson dans le processus de pré-projet via Six Points basé à Jacksonville, un centre d’entraînement de quart-arrière fondé par son entraîneur privé de longue date Denny Thompson.

Personne n’a passé plus de temps avec Richardson que Gormely. Ils ont travaillé ensemble pendant environ six heures tous les jours de la semaine, Gormely structurant le programme de formation et médical de l’ancien joueur de Floride.

Gormely a remarqué comment Richardson a intériorisé les informations, semblant s’y attaquer et les ressentir à fond bien avant de poser parfois des questions.

Par exemple, on aurait dit à Richardson qu’il faisait une rotation excessive dans son bassin et qu’il roulait vers son pied avant lors de ses lancers, ce qui avait un impact sur sa précision. Il ne dirait rien en réponse, hochant simplement la tête pour reconnaître la critique. Mais ensuite, lors des répétitions suivantes, il faisait un effort conscient pour garder le pied sur terre. Il parcourait des répétitions sèches avant et après un lancer, reflétant le bon mouvement.

Et plus tard – peut-être une semaine plus tard, ou juste plus tard cette semaine-là – Richardson serait soumis à des exercices de musculation liés au mouvement de lancer qu’il avait répété. C’est alors que les questions afflueront.

« Il comprend l’effet de superposition », a déclaré Gormely. « Il sait qu’il a un bras énorme. Il comprend comment générer une quantité folle de couple et de vitesse avec son bassin. Il peut vous écraser, sauter par-dessus. Tout ce genre de choses. Mais il était tout aussi intéressé à devenir un lanceur de football vraiment, vraiment efficace. (Il) voulait s’impliquer dans les exercices de structuration et (apprendre) « qu’est-ce que cela signifie de lancer un ballon avec une efficacité élevée de manière constante ? Comment voulez-vous lancer un ballon là où vous » Vous n’êtes pas trop concentré sur la génération d’une tonne de couple avec votre bras, mais plutôt sur le lancer avec tout votre corps ? Comment accélèrez-vous les lancers ?

« Il n’y a jamais eu un moment où il a eu l’impression que c’était une perte de temps », a poursuivi Gormely. « Il n’y a jamais eu un moment où vous n’avez pas attiré son attention. Il n’y a jamais eu un moment où il ne faisait que passer par les mouvements. Quand il est là, il allait travailler et il allait absorber tout ce que vous Je lui dis de s’assurer qu’il le fait de la bonne façon. Il veut savoir pourquoi il fait tout, mais pas pour une raison du genre « Eh bien, pourquoi est-ce que je fais ça ? Je ne veux pas faire ça. » Plutôt ‘Pourquoi est-ce que ça va m’améliorer ? Ok, laisse-moi faire.' »

Anthony Richardson est-il sous la plus grande pression de tous les QB de la classe de repêchage de 2023?

Au début du processus de pré-ébauche, travaillant sur ses gouttes, Richardson a demandé pourquoi la façon dont on lui enseignait était la meilleure façon. À ce jour, il appellera son entraîneur de lycée, Cedderrick Daniels, pour l’aider à comprendre le football défensif, pour savoir où les défenseurs tomberaient dans différentes couvertures et pourquoi une passe devrait aller à un endroit plutôt qu’à un autre.

Richardson a longuement parcouru son film en Floride avec Will Hewlett, un entraîneur de quart-arrière privé qui a dirigé la préparation au repêchage de Richardson. Richardson n’a pas montré d’embarras face à ses erreurs. Il parlait volontiers du « comment » et du « pourquoi » des mésaventures qui n’étaient pas les siennes.

À Eastside, sur la ligne de touche entre les entraînements, il a dit au personnel d’entraîneurs ce qu’il avait spécifiquement fait de mal et s’est excusé.

« Je ne vais pas dire qu’il était entraîneur, mais il était plus intelligent que les gens avec qui il jouait », a déclaré Yohance Clark, l’entraîneur des secondeurs à l’époque de Richardson à Eastside. « Je pense qu’il était en avance sur son temps. »

À sa dernière année de lycée, Richardson faisait lui-même des appels de jeu. Il avait beaucoup de responsabilités sur la ligne de mêlée pour la Floride, possédant une compréhension complète des protections et des contrôles de jeu, selon Hewlett.

Six Points a soumis Richardson à des leçons de retour pour le préparer au processus de pré-ébauche et aux entretiens. Voici comment cela fonctionnait : un quart-arrière d’un autre programme mettait l’un de ses jeux sur le tableau blanc. Puis il s’est effacé. Ensuite, une conversation aurait lieu – bavardage général sur le concept de jeu ou quelque chose de légèrement hors sujet – avant que l’appelant ne doive réenseigner ce qu’il venait d’apprendre.

Richardson a excellé dans cet exercice, montrant une capacité impressionnante à se souvenir et à communiquer des concepts nuancés.

« Il a juste une façon de vous faire sentir, ‘mec, si tu cherches le talent dans le dictionnaire, ce serait ça' », a déclaré Hewlett. « Pas seulement avec des compétences brutes, mais avec des choses finies. »

Cela correspond à la personnalité éclectique de Richardson. Il a étudié pour devenir pompier au lycée. Sa matière préférée à l’école était les mathématiques. Il portera des bottes de cow-boy avec un pantalon de survêtement. Il possède plus d’une douzaine de paires de Crocs. Il est passionné par les voitures et ses préférences couvrent toute la gamme. Si on parle de quelque chose qu’il ne connaît pas, il posera des questions.

Il veut en savoir le plus possible sur le monde.

« Ce large éventail d’intérêts, qui, je pense, témoigne de la complexité de son esprit et de son intelligence », a déclaré Hewlett. « Il pense à des choses à un niveau assez élevé et il se trouve qu’il aime le football et qu’il aime lancer un ballon de football. »

« Le jeu n’est pas toujours physique »

Clark souhaite que le monde puisse voir Richardson comme un EMT ou un pompier pendant quelques jours, à cause de combien il se soucie des gens.

Au lycée, Richardson a sauté sur les occasions de parler aux jeunes athlètes de Gainesville. Il voulait que les collèges qui le recrutaient s’en prennent également à ses coéquipiers. Beaucoup d’entre eux sont venus lors de ses voyages de recrutement à travers le Sud-Est.

Après les matchs en Floride, il n’était pas rare de le trouver en train de signer des autographes jusqu’à 2 heures du matin pour s’assurer que chaque enfant en ait un. Il leur faisait des sauts périlleux pieds nus sur le béton, offrant aux enfants une expérience qu’ils n’oublieraient jamais.

Son souci des autres se manifeste également en compétition. Autant qu’il aime montrer son athlétisme et faire un spectacle dans les séances d’entraînement, il soutiendrait les quarts avec lesquels il s’entraînait dans le processus de pré-repêchage, selon Gormely. Il s’est enraciné pour eux à chaque lancer. Il avait un sourire sur son visage. Il danserait même.

Quand il sourit et danse, il est le plus à l’aise. Et il est à son meilleur quand il est à l’aise. C’est ce qu’il a montré aux Colts pendant le programme d’intersaison de l’équipe. En dansant sur la musique rap qui retentit à travers les haut-parleurs du Indiana Farm Bureau Center, le centre d’entraînement des Colts. En applaudissant pour Gardner Minshew et Sam Ehlinger lors de leurs tours dans les exercices de quart-arrière.

Cela ne signifie pas pour autant que trouver du confort n’est pas encore un travail en cours à Indianapolis. Il s’agit de trouver sa routine. Se souvenant qu’il est une recrue et qu’il ne sait pas tout. Trouver le succès dans la zone rouge, où dans la NFL la marge d’erreur est plus petite, tout comme les fenêtres.

Le processus est ce qu’il a toujours travaillé lui-même. Comme au lycée, vouloir tellement être bon qu’il s’en voulait d’avoir fait des erreurs. Avoir besoin du personnel d’entraîneurs pour lui parler dans ces moments-là. Pleurer parce qu’il ne pouvait pas simplement passer entre les lignes et arranger les choses lorsque la défense de l’Eastside ne jouait pas bien ou faisait des erreurs. Apprendre qu’il n’avait pas besoin – il ne pouvait pas – mettre la pression sur tout le match sur lui-même.

Roberts, son entraîneur des quarts-arrières, se souvient qu’Eastside a joué un rival une fois. L’adversaire a marqué sur un jeu de zone rouge.

Richardson attrapa les épaules de Roberts.

« Coach, on a étudié ça ! » s’exclama Richardson. « Nous étions prêts pour ça ! Comment avons-nous raté ça ? Nous savions qu’ils allaient le faire ! »

C’était l’esprit de Richardson au travail – ce dont il a besoin, ce dont les Colts ont besoin, pour amener sa maturité de quart-arrière au niveau de ses outils physiques.

« Le jeu n’est pas toujours physique », a déclaré Richardson le mois dernier. « En jouant contre des pros, ces gars-là sont également doués physiquement. Tout le monde court 4,4, 4,5, 4,6. Donc, ce n’est pas parce que je suis rapide que je peux courir autour des gens parce qu’ils sont aussi rapides. Je veux juste m’améliorer mentalement chaque jour et aller là-bas et jouer le quart-arrière et pas seulement être un athlète monstre qui sait lancer la balle loin. »

Ben Arthur est le journaliste de l’AFC Sud pour FOX Sports. Il a précédemment travaillé pour The Tennessean/USA TODAY Network, où il a été l’auteur des beats des Titans pendant un an et demi. Il a couvert les Seahawks de Seattle pour SeattlePI.com pendant trois saisons (2018-20) avant de déménager au Tennessee. Vous pouvez suivre Ben sur Twitter à @benyarthur .

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Ligue nationale de football Colts d’Indianapolis Anthony Richardson