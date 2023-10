Anthony Richardson des Colts a démontré son potentiel, mais peut-il rester en bonne santé pour l’atteindre ?

INDIANAPOLIS — La journée était presque parfaite.

Les Titans du Tennessee avaient le ballon sur la ligne des 5 verges des Colts d’Indianapolis aux 4e et 1 avec un peu plus de huit minutes à jouer dans le match de dimanche. Le porteur de ballon superstar Derrick Henry se tenait d’un côté et le secondeur Zaire Franklin de l’autre. Les Colts s’accrochaient à une avance de quatre points, avec la chance d’exorciser certains démons : une séquence de cinq défaites consécutives contre les Titans et une séquence de sept défaites consécutives à domicile.

« J’ai dit aux gars… ‘À un moment donné, quelqu’un devra faire un gros jeu dans ce match' », a déclaré l’entraîneur-chef des Colts Shane Steichen.

Franklin l’entendit haut et fort.

Lorsque le ballon a été cassé, Franklin a franchi la ligne de mêlée et a frappé Henry sans gain tandis que le plaqueur défensif DeForest Buckner a aidé à faire reculer le grand. Franklin s’appellera plus tard « The King Slayer » sur les réseaux sociaux, faisant référence à l’émission télévisée HBO « Game of Thrones ».

Le roi Henry a été tué et les Titans sont tombés avec lui, alors que les Colts ont tenu bon pour une victoire de 23-16.

Tueur de rois 🔥🥷 https://t.co/rdUKoC0rBS – Zaïre Franklin (@ZiggySmalls_) 8 octobre 2023

Le demi offensif vedette des Colts Jonathan Taylor, un jour éloigné de la signature d’un nouvel accord, a fait ses débuts dans la saison. Son coéquipier d’arrière-champ, Zack Moss, a enregistré un sommet en carrière de 165 verges au sol et deux touchés. Le receveur recrue Josh Downs a réalisé deux attrapés marquants et est tombé à trois mètres de son premier match de réception de 100 verges.

La journée était presque parfait.

Mais ce n’était pas le cas, car Anthony Richardson n’était pas là pour aider à organiser une autre victoire des Colts. Le QB recrue s’est blessé à l’épaule de lanceur après être abordé sur une course conçue de 4 verges à 4:26 du deuxième quart. Le silence est tombé sur les 65 287 supporters du Lucas Oil Stadium, qui étaient si impatients de voir leur talentueux jeune signaleur jumelé à un porteur de ballon qui, il y a moins de deux ans, était le meilleur coureur de la ligue.

Alors que Richardson gisait sur le sol, cela semblait inquiétant.

Ce n’était pas de chance.

C’était comme du déjà vu.

#Colts Récapitulatif de la semaine 5 : — Blessure à l’épaule d’Anthony Richardson

— L’équipe changera-t-elle la façon dont elle utilise le QB recrue ?

— Journée carrière de Zack Moss (https://t.co/SzPuQZy3IL)

— Le retour de Jonathan Taylor (https://t.co/tK3iEnr7C0)

— Les Colts ont une fiche de 3-2 et 2-1 dans l’AFC Sud pic.twitter.com/L3d7dGa7M8 –James Boyd (@RomeovilleKid) 8 octobre 2023

Richardson, le choix n ° 4, a débuté quatre matchs pour les Colts. Il n’en a terminé qu’un seul selon ses propres conditions. Lors de la première semaine, c’est une blessure au genou gauche qui l’a mis à l’écart au quatrième quart-temps. Au cours de la semaine 2, c’est une commotion cérébrale qui l’a forcé à abandonner au deuxième quart et l’a empêché d’entrer au cours de la semaine 3. Il a réussi jusqu’à la semaine 4, et c’était magique, car il a presque permis à Indy de remporter une victoire en prolongation avec un Un effort herculéen. Mais cette semaine, c’était un nouveau passage à la tente médicale avant de se diriger vers les vestiaires avec l’épaule droite affaissée.

« Je pense que lorsque vous avez un joueur dynamique comme lui, évidemment avec ses compétences, (courir) le rend vraiment bon, les courses conçues », a déclaré Steichen. « La course prévue sur laquelle il s’est blessé, nous avons couru quelque chose de similaire à celui de la semaine dernière où il l’a fait pour un gros coup, et puis évidemment cette semaine, il a pris l’épaule sur ce jeu. Ce sont des choses qu’il faut examiner, avec lesquelles il faut être intelligent, et cela fait partie du jeu. Vous ne voulez pas que cela arrive, c’est sûr.

Richardson, qui a terminé 9 passes sur 12 pour 98 verges et ajouté deux courses pour cinq verges, se serait foulé l’articulation AC de son épaule de lanceur.

Il s’est rendu dans un hôpital local pour subir une IRM pour une évaluation plus approfondie dimanche soir, selon des sources de la ligue.

Bien que toutes les blessures soient différentes, certains précédents récents suggèrent que Richardson pourrait ne pas être absent très longtemps. Le quart-arrière des Saints Derek Carr a subi une entorse à l’articulation AC au cours de la semaine 3 et est revenu au cours de la semaine 4. Le quart-arrière des Cardinals Kyler Murray a eu une entorse à l’articulation AC lors d’un match de jeudi soir en 2020 et a joué le dimanche suivant.

Richardson avait déjà subi la même blessure à l’épaule de lanceur au cours de sa dernière année de lycée, ce qui l’avait mis à l’écart pour le reste de la saison. Sa mère l’a averti de ne pas se précipiter et de réfléchir à son avenir en Floride, comme le montre la série documentaire Netflix « QB1 : Beyond the Lights ».

Même si la gravité de l’entorse de Richardson n’a pas encore été déterminée, les enjeux sont encore plus importants aujourd’hui.

Richardson a montré sa capacité à devenir un QB potentiel de franchise, du genre à changer la trajectoire des Colts. Cependant, le potentiel pourrait être une plaisanterie cruelle s’il ne peut pas rester sur le terrain pour l’atteindre.

Steichen a déclaré qu’il n’avait aucune idée si Richardson avait subi une blessure à court ou à long terme, mais une conversation sérieuse doit avoir lieu sur la façon dont il est utilisé. Lorsque Richardson s’est blessé pour la première fois cette saison lors d’un quatrième essai au quatrième quart du premier match de la saison, Steichen a rejeté l’idée selon laquelle l’équipe devait changer son approche.

« Je pense qu’il y a une ligne fine, mais je pense que si vous regardez les statistiques, la plupart des quarts, s’ils se blessent – ​​si vous regardez tous les chiffres, c’est dans la poche plus que tout », a déclaré Steichen. « Encore une fois, nous avons ces conversations chaque semaine pour savoir quand être intelligent. »

Après que Richardson soit revenu de sa commotion cérébrale – une blessure subie lors d’une course planifiée – au cours de la semaine 4, il a adopté la même position que Steichen.

« Non, c’est le ballon », a demandé Richardson s’il devait réévaluer son style de jeu. « Les blessures que j’ai subies jusqu’à présent, ce n’est rien de fou. Je me suis cogné le genou contre le gazon ; tout le monde se blesse sur le gazon – il suffit de se frapper le genou très fort sur une surface dure. Et puis me cogner la tête au sol, ça fait partie du ballon. Je ne pense pas que je devrais changer ma façon de jouer. Je pense que je joue assez intelligemment pour savoir quand descendre, quand ne pas descendre. C’est comme ça et j’espère pouvoir rester en bonne santé pour le reste de la saison.

ALLER PLUS LOIN Points à retenir de la semaine 5 de la NFL : les Patriots et Mac Jones s’effondrent à nouveau ; Les Eagles restent parfaits avec une victoire imparfaite

Franklin, qui a réussi 12 plaqués, un record d’équipe et est le seul joueur de la NFL à avoir enregistré au moins 10 plaqués à chaque match cette saison, a récemment offert son point de vue sur les prouesses de Richardson en matière de double menace.

« Il n’est pas petit, donc éventuellement, quelqu’un d’autre ressentira aussi un peu cela. Il mesure (6 pieds 4 pouces) », a déclaré Franklin. « Mais comme je l’ai dit, il doit se débrouiller seul. … Je pense qu’il apprend simplement ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire à ce niveau. Nous avons tous dû apprendre, et malheureusement, il occupe simplement la position la plus surveillée et la plus importante et essaie d’apprendre les mêmes leçons.

La semaine dernière, Richardson est devenu le plus jeune joueur de l’ère du Super Bowl avec plusieurs touchés par la passe et un touché au sol dans le même match, selon une étude de la NFL. Les trois touchés au total du joueur de 21 ans et deux passes courtes sur des conversions de 2 points ont permis aux Colts de sortir d’un écart de 23-0 contre les Rams et de forcer la prolongation. Pendant environ un quart et demi, Richardson a été le meilleur joueur sur le terrain, même avec le futur membre du Temple de la renommée, Aaron Donald, qui faisait des ravages de l’autre côté.

Le talent que possède Richardson est indéniable.

Il est l’espoir QB le plus athlétique de tous les temps, et sous la direction de Steichen, il n’a pas ressemblé au QB brut et inexpérimenté que beaucoup attendaient de lui après avoir débuté seulement 13 matchs en Floride. Mais ce n’est pas parce que Richardson portait une chemise rouge moulante tout en montrant à quel point il est grand, rapide et fort lors du NFL Scouting Combine des mois plus tôt au Lucas Oil Stadium qu’il y a un « S » sur sa poitrine qui fait de lui un Superman les jours de match. . La kryptonite de chaque joueur de la NFL, ce sont les blessures, même si dans le cas de Richardson, la plupart d’entre elles semblent malchanceuses.

Dans ce qui est devenu une tendance cette saison, Gardner Minshew a été appelé à remplacer Richardson. Le remplaçant vétéran a complété 11 passes sur 14 pour 155 verges. Dans l’ensemble, il a complété 57 passes sur 83 (68,7 %) pour 553 verges et deux touchés en cinq matchs, soit un de plus que ce que Richardson a joué cette année.

Gardner Minshew a maintenant une fiche de 3-0 en tant que titulaire/matchs des Colts, il remplace Anthony Richardson. Légitimement le meilleur remplaçant du football jusqu’à présent en 2023. -Zak Keefer (@zkeefer) 8 octobre 2023

« De toute évidence, c’est l’équipe d’Anthony, et ça va être très excitant pour lui », a déclaré Minshew. « Malheureusement, il continue d’avoir ces problèmes, mais il joue très bien. Je pense que tout le monde croit en lui.

Mais est-ce que tout le monde croit qu’il peut rester en bonne santé ? C’est la question qui se pose désormais à Indianapolis.

(Photo : Justin Casterline/Getty Images)

Le Foot 100, le classement définitif des 100 meilleurs joueurs de tous les temps de la NFL, sera mis en vente cet automne. Pré-commandez-le ici.