Anthony Ramos rejoint le prochain film de Kathryn Bigelow

EXCLUSIF: Anthony Ramos a rejoint le casting du prochain film de Kathryn Bigelow sur Netflix. Le thriller sans titre met également en vedette Idris Elba, Rebecca Ferguson, Jared Harris, Greta Lee, Tracy Letts, Moses Ingram et Gabriel Basso. Bigelow réalisera le film.

Netflix n’a fait aucun commentaire sur le casting.

Le titre et l’intrigue du film restent secrets, bien que des sources aient déclaré à Deadline que l’action se déroulerait à la Maison Blanche alors qu’une crise nationale se déroule. Le projet marque le premier long métrage de Bigelow depuis le thriller de 2017 Détroitun film en compétition produit et distribué par Annapurna Pictures.

Ramos revient du succès à succès Tornades, où il joue aux côtés de Glen Powell et Daisy Edgar-Jones. On peut le voir prochainement dans la série Marvel Cœur de fer. D’autres crédits récents incluent Argent stupide et Transformers : Le soulèvement des bêtes.

