Anthony Powell, un créateur de costumes britannique inventif qui a remporté trois Oscars mais est peut-être mieux connu pour les vêtements extravagants qu’il a conçus pour Glenn Close en tant que Cruella de Vil amoureuse de la fourrure dans «101 Dalmatians» et sa suite, est décédé le 16 avril à Londres. Il avait 85 ans. La guilde des créateurs de costumes a annoncé sa mort mais n’a pas cité la cause. Son collègue costumier Tom Rand a déclaré qu’il était mort dans une maison de retraite. «Il y a tellement d’intelligence derrière son travail, peu importe le genre ou le personnage», a déclaré Keith Lodwick, conservateur du théâtre et de l’art de l’écran au V&A Museum de Londres. «Vous regardez un film comme« Evil Under the Sun », et vous voyez des détails extraordinaires – comme dans une scène, les chaussettes rouges de Roddy McDowall correspondent à l’œillet rouge de sa veste. M. Powell, qui a apporté des recherches approfondies à son travail à la fois au théâtre et au cinéma, a remporté un Tony Award pour la production de 1963 de la comédie des mœurs du XVIIIe siècle de Richard Brinsley Sheridan «The School for Scandal», son premier spectacle à Broadway. Il a collaboré sur des films avec Steven Spielberg et Roman Polanski. Il a remporté ses Oscars pour «Travels With My Aunt» (1972), réalisé par George Cukor; «Mort sur le Nil» (1978), réalisé par John Guillermin; et «Tess» (1979), le premier de ses trois films avec M. Polanski.

« Anthony, d’une certaine manière, est un réalisateur incroyable », a déclaré Kevin Lima, qui a réalisé la suite « 102 Dalmatians » (2000), au Los Angeles Times, « parce qu’il doit approfondir ces personnages et les visualiser. Et il ne perçoit pas seulement ce qu’ils portent, mais aussi qui ils sont et comment créer des couches de caractère en fonction de leurs vêtements, ce que nous avons fait avec Cruella.

Pour Cruella de Vil, dans deux films d’action en direct basés sur un long métrage d’animation de 1961, M. Powell a conçu des ensembles sauvages qui améliorent la méchanceté. Ils comprenaient une robe en soie noire et blanche avec des appliqués en aileron de requin; une robe rouge doublé de plumes d’autruche qui semblait avaler Mme Close en flammes; et l’habit d’une religieuse couture avec une robe dos nu et une guimpe de la taille d’un parapluie. «Quand nous avons commencé, Glenn m’a dit la chose la plus effrayante», a déclaré M. Powell dans sa nécrologie dans The Telegraph. «Elle m’a dit: ‘Fais juste les vêtements, le maquillage et les cheveux, puis je me regarderai dans le miroir et déciderai comment je vais jouer.’ C’est beaucoup de responsabilité. » Mme Close, qui porterait également des tenues (y compris des turbans) que M. Powell a conçues pour la comédie musicale de Broadway «Sunset Boulevard» – à la fois la production originale, en 1994, pour laquelle il a obtenu une nomination aux Tony, et le renouveau de 2017 – a déclaré sur Twitter après sa mort, « Il m’a mis dans des tenues qui m’ont appris à emménager et à porter un costume plutôt que d’être consumé par celui-ci. »

M. Powell est né le 2 juin 1935 à Chorlton-cum-Hardy, une banlieue de Manchester, d'Arthur et Alice (Woodhead) Powell. Il a fréquenté des écoles à Manchester et à Dublin avant de servir dans l'armée britannique en tant qu'opérateur sans fil. Après avoir obtenu son diplôme de la Central School of Arts and Crafts de Londres, il a fait son apprentissage chez Cecil Beaton, le scénographe et costumier oscarisé, et le scénographe et costumier Oliver Messel. Alors qu'il enseignait à la Central School, M. Powell a commencé sa carrière. M. Beaton lui a présenté John Gielgud, qui dirigeait et jouait dans la production londonienne de 1962 de «The School for Scandal». En plus d'avoir remporté un Tony pour la conception de ses costumes pour ce spectacle, M. Powell a été nominé pour le meilleur design scénique.

M. Powell revenait occasionnellement sur scène à Londres et à Broadway. Mais la plupart de son travail était sur le cinéma, à partir de 1969 avec «La chasse royale du soleil» d'Irving Lerner, un drame historique sur les conquistadors espagnols combattant les Incas au 16ème siècle. Avec «Papillon» de Franklin Schaffner (1973), une histoire de prisonniers sur l'île du Diable en Guyane française, M. Powell a équipé Dustin Hoffman de petites lunettes rondes et a trouvé des moyens de distinguer son apparence en uniforme de celle des autres prisonniers, y compris celui joué par Steve McQueen.