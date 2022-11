Anthony Ornato, un témoin clé du 6 janvier, s’entretiendra avec le panel de la Chambre

Mme Hutchinson a également déclaré que M. Ornato lui avait dit que le président avait “foncé” sur M. Engel. M. Engel, a déclaré Mme Hutchinson, était présent lorsque M. Ornato lui a raconté l’histoire et n’a pas corrigé le récit de M. Ornato.

Des responsables des services secrets ont déclaré que M. Ornato, M. Engel et le conducteur du véhicule sont prêts à témoigner que certains détails de ce récit sont incorrects. Les responsables ne contestent pas que M. Trump a exigé avec colère d’être emmené au Capitole, mais ils nient qu’il y ait eu une altercation physique.

Les membres du comité ont fait valoir qu’ils en sauraient peu sur les actions de M. Trump dans le SUV sans le témoignage de Mme Hutchinson. Le représentant Adam Kinzinger, républicain de l’Illinois et membre du comité, a écrit sur Twitter en juin, “Il semble y avoir un fil conducteur ici … Tony Ornato aime mentir.”

Le comité a obtenu plus de 1,5 million de pages de documents et de communications des services secrets en réponse à une assignation à comparaître. Les communications expliquent comment le personnel des services secrets a tenté de trouver un itinéraire pour emmener M. Trump au Capitole dans le SUV et comment ces plans ont finalement été repoussés au milieu du chaos.

Le personnel des services secrets a d’abord tenté de répondre aux souhaits de M. Trump, mais les superviseurs de l’agence ont exprimé leur inquiétude et la police du district de Columbia a refusé de bloquer les intersections pour son cortège alors qu’une foule de ses partisans commençait à attaquer et à blesser des dizaines de policiers. selon les communications, qui ont été décrites par deux personnes familières avec leur contenu.

M. Engel a annoncé la nouvelle à M. Trump à l’intérieur du véhicule, provoquant une explosion de colère. Par la suite, un superviseur des services secrets a assuré un suivi pour s’assurer que M. Trump ne rejoindrait pas la foule au Capitole, selon l’émission de communication.

M. Thompson a déclaré que le panel avait terminé avec huit chapitres de son rapport, qui devrait être publié en décembre et fait l’objet de nombreux débats internes sur l’importance de se concentrer sur les actions de M. Trump par rapport aux défaillances de sécurité au Capitole.