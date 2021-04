Anthony Neuer est entré dans l’histoire du Professional Bowlers Association Tour dimanche en remportant le rare 7-10 lors de sa demi-finale de l’US Open.

Le joueur de 18 ans n’est devenu que le quatrième joueur à accomplir l’exploit lors d’une émission télévisée du PBA Tour, et le premier à le faire à l’antenne depuis 1991.

Le « Ginger Assassin », comme l’appelait le présentateur de Fox Sports, Rob Stone, a renversé les deux quilles pour convertir le 7-10 dans la septième frame de son match avec Jakob Butturff au National Bowling Stadium de Reno, Nevada.

Bien que Neuer – dont le père, Andy Neuer, a remporté un titre du PBA Tour en 1994 – soit entré dans l’histoire avec le meilleur moment fort de l’événement, Butturff, âgé de 26 ans, le battrait, 257-203.

Butturff tomberait à Chris Via par la plus mince des marges dans la finale de l’US Open, 214-213. Butturff a terminé deuxième de l’US Open, l’un des cinq titres majeurs du PBA Tour, trois fois maintenant. Pour Via, 29 ans, la victoire de l’US Open est son premier titre sur le PBA Tour.