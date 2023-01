Anthony Nelson devient «énorme» en tant que membre non annoncé de la défense des Bucs

Greg Auman Journaliste NFC Sud

Les Bucs s’étaient ralliés de 11 points au quatrième quart dimanche pour prendre l’avantage sur la Caroline, mais les Panthers avaient toujours le ballon, en baisse de trois points, essayant de se frayer un chemin pour égaliser ou reprendre la tête.

Ensuite, le secondeur extérieur Anthony Nelson a réussi un énorme jeu pour la deuxième semaine consécutive, limogeant le quart-arrière Sam Darnold et forçant un échappé que les Bucs ont récupéré au Carolina 6, établissant un touché facile et la marge finale de la victoire dans un 30 -24 victoire qui a décroché un titre NFC South pour Tampa Bay.

“Il a été énorme avec les revirements et les sacs”, a déclaré l’entraîneur Todd Bowles lundi. “Il joue une défense globale solide. Nelson a été l’un des gars les plus intelligents que nous ayons [since] nous l’avons eu; il était juste derrière deux grands joueurs. Il prend tout son sens en ce moment et nous aimons ses progrès.”

Nelson, 25 ans, termine la saison en force pour la deuxième année consécutive, et son timing est parfait puisqu’il sera agent libre sans restriction en mars. Les Bucs avaient besoin de quelqu’un pour intervenir lorsque le lanceur de passes du Pro Bowl Shaq Barrett a été perdu à la suite d’une blessure au tendon d’Achille mettant fin à la saison, et Nelson a répondu à cet appel. Il a réussi trois échappés forcés au cours des quatre derniers matchs, et ses 2,5 sacs en trois matchs lui ont valu 5,5 sur la saison, un sur le sommet de l’équipe.

Non seulement les Bucs ont perdu Barrett, mais ils avaient également le remplaçant Genard Avery dans la réserve des blessés, et Carl Nassib a raté les trois derniers matchs en raison d’une blessure au pectoral. Ainsi, les Bucs ont eu exactement deux secondeurs extérieurs – Nelson et le choix de première ronde de 2021 Joe Tryon-Shoyinka – pour les trois derniers matchs, ce qui signifie que Nelson a joué tous les snaps pendant trois matchs à une position où cela se produit rarement.

“Joe et moi avons travaillé dur, en particulier ces deux derniers matchs, à chaque claquement de doigts”, a déclaré Nelson. “Nous venons de nous battre. C’était amusant d’être dans les tranchées avec lui. Nous sommes pris dans le broyage … comme, ‘Tu es fatigué? Ouais. Tu es fatigué? Ouais.’ Je me dis: ‘D’accord, je suppose que nous devons faire une pièce de théâtre.’ C’est tout ce que nous avons.”

Nelson, un choix de quatrième ronde de l’Iowa en 2019, n’avait commencé que quatre matchs au cours de ses trois premières saisons à Tampa, jouant derrière Barrett et son compatriote Pro Bowler Jason Pierre-Paul. Lorsque Pierre-Paul n’a pas été re-signé après la saison dernière, Tryon-Shoyinka est intervenu en tant que partant, mais Nelson a eu sa chance avec la blessure de Barrett, commençant les sept derniers matchs.

Long et dégingandé à 6 pieds 7 pouces et 271 livres, Nelson a montré un penchant pour jouer son meilleur football en fin de saison. Son premier sac en carrière est survenu lors de la semaine 16 en 2020 le lendemain de Noël, et la saison dernière, il a eu un sac chacun lors des trois derniers matchs pour lui en donner cinq pour l’année. Même chose cette saison, avec 2,5 sacs lors des trois derniers matchs. Pour sa carrière, il a plus de sacs (6,5) en 16 matchs en décembre et janvier qu’il n’en a (cinq) en 42 matchs joués plus tôt dans la saison.

“C’est l’état d’esprit que nous avons toujours”, a déclaré Nelson dimanche. “Quand je suis là-bas, on s’attend à ce que je fasse un jeu. Même quand j’étais remplaçant sur le banc, quand vous êtes là-bas, on s’attend à ce que vous fassiez un jeu. C’est juste la norme dans la salle. … Ce n’est jamais facile. Ce n’était pas le cas aujourd’hui. Mais nous sommes champions de division et c’est tout ce pour quoi nous sommes venus aujourd’hui.”

Nelson avait fait la même chose une semaine plus tôt le jour de Noël, aveuglant le quart-arrière des Cardinals Trace McSorley pour un chiffre d’affaires clé au début de la victoire de retour de Tampa Bay en Arizona. Les plats à emporter ont été difficiles à trouver pour la défense des Bucs, et les trois échappés forcés de Nelson sont les plus importants de l’équipe.

Être productif en tant que pass-rusher de sauvegarde Bucs peut mettre en place un contrat lucratif en agence libre. Tout comme Nelson a 10,5 sacs au cours des deux dernières saisons, Nassib était à peu près de la même manière en 2018-19. Après avoir obtenu 12,5 sacs ces deux saisons, Nassib a décroché un contrat de 17,2 millions de dollars sur deux ans avec les Raiders avant de retourner à Tampa en 2022.

Nelson est l’un des plus de 20 agents libres sans restriction que les Bucs auront, avec une flexibilité limitée en matière de plafond salarial alors qu’ils essaient de ramener les meilleurs d’entre eux. Pour l’instant, son objectif est de maintenir la saison des Bucs aussi longtemps que possible, de la finale de la saison régulière de dimanche à Atlanta à l’organisation d’un match avec joker le week-end suivant, dans l’espoir de continuer à gagner et de continuer à partir de là.

“Poser ce billet, ce n’est pas facile à faire”, a déclaré Nelson, qui a eu un sac lors du premier match des séries éliminatoires des Bucs contre Washington il y a deux ans. “Nous avons beaucoup à corriger, et nous avons beaucoup devant nous. Nous avons encore beaucoup d’objectifs que nous n’avons pas atteints, mais cela nous donne l’opportunité. Nous en sommes donc heureux. Nous allons en profiter. Cette semaine, nous serons de retour au travail pour le régler, car nous allons en avoir besoin pour les séries éliminatoires. »

