Anthony Michael Hall, star du “Breakfast Club”, revient sur la renommée de Brat Pack : “Je n’avais rien anticipé de tout cela”

Anthony Michael Hall retourne en classe.

L’acteur, qui a joué le génie du lycée Brian Johnson dans “The Breakfast Club”, assume désormais le rôle de directeur adjoint dans “The Class”, un hommage au classique de 1985. Le drame indépendant se concentre sur un groupe de personnes âgées qui sont obligées de passer un samedi à l’école pour terminer un examen qu’elles ont manqué ou n’ont pas obtenu leur diplôme. L’homme de 54 ans a également été producteur exécutif.

“C’était un accident très heureux”, a déclaré Hall à Fox News Digital. “Je n’avais certainement pas l’intention de faire un [movie] inspiré d’un film de John Hughes. Mais j’ai été impressionné par l’écriture. Il y a ce grand conflit et cet humour. Et je pense que les enfants sont confrontés aux mêmes problèmes qui existaient il y a 30, 40 ans. Et les enfants de ce film ont donné des performances si émouvantes. Ils sont même devenus de bons amis après le tournage.”

Hall a noté que marcher sur le plateau était comme une explosion du passé.

“John Hughes nous réservait une semaine, parfois 10 jours, de répétitions”, a-t-il expliqué. “Et nous avons eu ça sur” The Breakfast Club “. Et j’aime mes compagnons de casting de “Breakfast Club”. Nous étions là l’un pour l’autre. Et nous sommes tous amis à ce jour. Les souvenirs ont juste commencé à revenir quand nous avons commencé le tournage. [‘The Class’]. Et j’ai fait tellement de films à Chicago. C’était comme une deuxième maison. C’était si bon de revenir et de vivre cette merveilleuse expérience. C’était comme remonter dans le temps en quelque sorte. “

Tout en discutant de son dernier rôle, Hall n’a pas pu s’empêcher de se souvenir de Hughes, le cinéaste basé à Chicago et l’impresario de la jeunesse hollywoodienne des années 80. Il a capturé le marché des adolescents avec des films tels que “Ferris Bueller’s Day Off”, “Sixteen Candles” “Pretty in Pink” et “Weird Science” – pour n’en nommer que quelques-uns. Hughes est décédé en 2009 à 59 ans d’une crise cardiaque.

“La dynamique avec John était merveilleuse parce qu’il était comme un co-conspirateur”, a expliqué Hall. « Par là, je veux dire qu’il était notre patron, mais depuis que j’ai rencontré John Hughes, il s’est senti comme un frère pour moi. mec.’ Il se sentait juste comme un grand frère pour moi. Et en termes d’être un co-conspirateur, je voulais dire qu’il était si talentueux. C’était un écrivain si doué. Et il aimait la vie, vraiment. Il aimait la musique. Il prendrait nous dans les bars de blues.”

“Je suis devenu très proche de lui et de sa famille”, a poursuivi Hall. “J’allais passer les week-ends avec lui, sa femme et ses deux jeunes fils qui ressemblaient beaucoup à Macaulay [Culkin] quand il était dans “Home Alone”. C’était juste un gars formidable. Il était tellement amusant. Il cherchait toujours à rendre une scène meilleure, plus drôle.”

“Et la vérité était que c’était déjà là. Nous avions déjà d’excellents scripts. Nous avions déjà de grands personnages. Son amour de la musique verrait toujours à travers son amour de l’humour. Il nous a toujours été accessible sur le plateau. Nous pourrions toujours avoir une barre latérale des discussions avec lui ou des discussions de groupe sur une scène ou un personnage. Il m’a gâté au début de ma carrière.

Il n’y avait pas de cours accéléré pour préparer le Hall à la renommée. Il est devenu membre du “Brat Pack”, un terme inventé par un écrivain du New York Magazine pour décrire un groupe de jeunes stars hollywoodiennes qui ont dominé le grand écran dans les années 80.

“Nous avons eu une blague courante dans ma maison – trop, trop tôt”, a expliqué Hall. “Je ne m’attendais pas à être célèbre à 15 ans juste parce que je faisais partie de tous ces films amusants. Pour être très honnête, ça m’a fait flipper quand c’est arrivé. L’idée d’être reconnu, c’est gênant pour les adultes. Mais c’est amplifié à cet âge où tu es déjà confronté à toutes sortes d’insécurités. C’était très difficile. Je plaisanterais, mais c’est vrai, qu’il m’a fallu probablement 20 ans pour accepter d’avoir 15 ans parce que j’avais tellement vécu entre les deux. Je suis certainement reconnaissant pour cela et je remercie Dieu d’avoir des parents forts et formidables. Ils étaient une excellente colonne vertébrale. Mais c’était difficile. Au cours des deux premières années, il a certainement fallu quelques ajustements. Je n’avais rien prévu de tout cela. .”

“J’ai eu la chance dans la vie de venir d’une bonne famille”, a-t-il partagé. “J’ai eu la chance de travailler avec des gens formidables qui se sont occupés de moi. Ils m’ont donné des opportunités et m’ont nourri en grandissant. J’ai commencé jeune. J’étais plutôt un enfant drôle. J’avais du talent, mais j’avais aussi une influence personnages de ma vie qui m’ont ouvert à une carrière, une industrie. Je leur en serai éternellement reconnaissant.

Hall était un incontournable des films pour adolescents dans les années 80, mais il y a eu des difficultés de croissance en cours de route. Il reste le plus jeune membre de la distribution de “Saturday Night Live”. Il a fait ses débuts à 17 ans en 1985. C’était une saison qu’il a admis “n’était pas si géniale” en termes d’audience. Le concert a duré jusqu’en 1986. Il a également refusé “Pretty in Pink” et “Ferris Bueller’s Day Off”, qui sont tous deux sortis cette année-là.

“C’était vraiment un problème d’horaire”, a précisé Hall. “Je n’ai pas pu faire ‘European Vacation’ et ‘Ferris Bueller’, qui avaient en fait été écrits pour moi par John. En raison du travail que John m’a donné, cela a conduit à d’autres opportunités et il y avait des conflits d’horaire. Donc, ce n’est pas comme si j’avais refusé. C’était plutôt comme si j’étais indisponible, malheureusement, à ce moment-là. Et c’était difficile. Je me souviens que je me sentais horrible à ce sujet.

Hall a déclaré que la dernière fois qu’il avait parlé à Hughes, c’était en 1988.

“Il m’a appelé avec John Candy et nous avons juste parlé au téléphone, tous les trois”, a déclaré Hall. “Je n’avais que 19 ans à l’époque et c’était génial. Et j’étais tellement heureux d’avoir des nouvelles d’eux deux. Croyez-le ou non, l’une des choses qui a été évoquée était l’idée d’une suite potentielle à ‘ Le club du petit-déjeuner.'”

Hall avait précédemment partagé que lui et Hughes avaient perdu le contact au fil des ans, mais les souvenirs ont perduré.

“Il m’a donné ma carrière”, a-t-il déclaré. “J’ai eu de grandes expériences avec d’autres cinéastes – et j’ai travaillé avec certains d’entre eux – mais la dynamique avec John était très unique. Il nous a tous donné une nouvelle génération d’acteurs. Mais il n’était qu’un ami.”

“The Class” sera présenté en première dans certaines salles et en numérique le 9 septembre. L’Associated Press a contribué à ce rapport.