Anthony Michael Hall, star de « Vacances », a tenté de jeter un coup d’œil sur les seins de Beverly D’Angelo : « Je me suis fait prendre »

La star de « National Lampoon’s Vacation », Anthony Michael Hall, a admis qu’il avait une fois essayé de jeter un coup d’œil furtif sur les seins de la co-star Beverly D’Angelo pendant le tournage.

Hall, D’Angelo, Christie Brinkley, Randy Quaid et Dana Barron sont tous apparus pour une mini-réunion de films à Fan Expo Chicago ce week-end, choisissant de ne pas parler spécifiquement du film de 1983 qui les a réunis en raison de la grève SAG-AFTRA en cours. .

« Je reçois beaucoup de gars qui disent que j’étais les premiers seins qu’ils ont vus », a noté D’Angelo, faisant apparemment allusion à ses scènes de nu dans le film, selon Entertainment Weekly.

« Quelqu’un est venu sur mon stand hier et m’a dit : « Je t’aime dans les scènes nues » », a ajouté Brinkley.

CHEVY CHASE, CHRISTIE BRINKLEY ET BEVERLY D’ANGELO PROFITENT DE LA RÉUNION « NATIONAL LAMPOON’S VACATION »

Barron a ensuite évoqué une fois où Hall s’est « éclaté » en essayant d’apercevoir D’Angelo nue pendant qu’elle tournait.

« Dois-je prendre l’histoire ici ? » Hall coupa. « Donc, j’ai été arrêté parce que j’ai essayé de me faufiler sur le plateau pendant que Beverly faisait la scène de la douche. »

Chevy Chase et D’Angelo ont joué le rôle de Clark et Ellen Griswold dans la série familiale classique qui a commencé par une innocente promenade à travers le pays jusqu’au parc à thème Walley World. Le film de 1983 réalisé par Harold Ramis et écrit par John Hughes mettait également en vedette Hall, Barron, Quaid et John Candy. Brinkley avait le rôle emblématique de « La fille dans la Ferrari ».

Les Griswolds se sont dirigés vers l’Europe pour le deuxième film et sont retournés à Chicago pour l’ultime tradition des fêtes, « Les vacances de Noël de National Lampoon. »

D’Angelo a précédemment parlé de la « chimie » entre elle et Chase et comment cela a contribué à façonner leurs personnages.

« Ellen et Clark sont nés de la chimie que Chevy et moi avons », a expliqué D’Angelo lors d’une apparition sur le podcast, « A Cinematic Christmas Journey ».

« Ce n’est pas comme si nous glissions dans ces rôles, mais il y a quelque chose dans notre cerveau qui le rend très facile à comprendre. Il y a juste quelque chose dans notre chimie avec laquelle nous sommes à l’aise, nous sommes des enfants de banlieue, peut-être », a-t-elle réfléchi. « Je ne sais pas. Mais quoi que ce soit, c’est notre alchimie qui a fait ces gens. »

« Par ‘Vacances européennes.’ J’ai hérité du rôle de chuchoteur Chevy », se souvient D’Angelo. « Donc, ce serait une dynamique étrange. Comme personne ne voudrait dire: » Chevy, bouge là-bas « ou » Chevy, fais ceci ou fais cela « parce que c’est Chevy. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous ne savez pas quoi va-t-il te dire. »

