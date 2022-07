Anthony Martial: l’attaquant de Manchester United revient en faveur sous Erik ten Hag | Nouvelles du football

Qui a été le dernier joueur de Manchester United à marquer 20 buts en Premier League en une seule saison ?

La réponse est Robin van Persie, qui a marqué 26 buts alors qu’il menait Manchester United à son dernier titre de Premier League lors de la dernière saison de Sir Alex Ferguson en tant que manager en 2012/13.

C’est une statistique stupéfiante que United n’ait pas vu un joueur marquer plus de 20 buts en Premier League au cours des neuf dernières saisons depuis que Ferguson a marché dans le tunnel d’Old Trafford pour la dernière fois.

La paire portugaise de Bruno Fernandes et Cristiano Ronaldo s’est rapprochée, marquant tous deux 18 buts en 2020/21 et la saison dernière, respectivement.

Depuis la retraite de Ferguson, huit équipes de Premier League ont eu des joueurs qui ont marqué plus de 20 buts en une seule saison – Liverpool et Manchester City ayant tous deux l’un de leurs joueurs marquant plus de 20 buts à sept reprises.

Dans cette période, Manchester United est la seule équipe du Big Six traditionnel à ne pas avoir au moins un joueur à atteindre ce cap en une saison.

En dehors des Big Six, Jamie Vardy a atteint la barre magique des 20 buts pour Leicester à trois reprises, tandis que Romelu Lukaku à Everton et Danny Ings à Southampton ont également trouvé le filet 20 fois en une saison.

Erik ten Hag a-t-il besoin d’ajouter plus de puissance de feu ?

Le manager de United, Erik ten Hag, devrait-il chercher un attaquant qui a marqué 20 buts en Premier League en une saison ou a-t-il déjà la réponse dans ses rangs à Old Trafford ?

Cristiano Ronaldo cherchait à s’éloigner d’Old Trafford, et avec l’attaquant portugais qui aura 38 ans en février, il est sûr qu’il n’est pas l’avenir de Manchester United – qu’il choisisse de partir ou non.

Alors que Ronaldo ne voyageait pas lors de la tournée estivale du club, le retour d’Anthony Martial a saisi sa chance et a été l’un des artistes les plus remarquables de l’équipe de Ten Hag.

Les jours de l’attaquant français semblaient comptés à Old Trafford lorsqu’il a obtenu un transfert de prêt à Séville en février et, malgré une période décevante en Espagne, un départ permanent semblait toujours le plus probable.

Cependant, Martial a mené la ligne pour United en Thaïlande et en Australie, marquant trois fois et aidant une fois, alors qu’il avait de solides arguments pour commencer la saison en tant que principal attaquant central de l’équipe.

Martial n’a cependant marqué que cinq buts en championnat depuis le début de la saison 2020/21, son but contre Everton en octobre étant son seul but en championnat en Angleterre et en Espagne depuis février 2021.

Le joueur de 26 ans n’a marqué que plus de 10 buts au cours de trois de ses sept saisons en Premier League, bien qu’il ait opéré sur les flancs ainsi qu’au milieu tout en jouant à Old Trafford.

La campagne la plus prolifique de Martial a eu lieu en 2019/20, lorsque ses 17 buts en Premier League ont été marqués alors qu’il jouait au milieu alors que United terminait troisième de la Premier League.

Avec Manchester City, Liverpool et Arsenal qui investissent tous massivement dans les avant-centres cet été, la pression sera sur Martial pour qu’il se mette en marche ou United et Ten Hag pourraient être contraints d’investir dans un nouvel attaquant alors qu’ils cherchent à briser la malédiction de Les 26 buts de Van Persie en 2012/13.

