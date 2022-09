L’attaquant de Manchester United Anthony Martial s’est déchargé sur Jose Mourinho et Ole Gunnar Solskjaer pour leur traitement sévère envers lui alors qu’ils étaient managers à Old Trafford. Martial a été signé par Man United en 2015 lorsque Louis van Gaal était leur manager et a fait forte impression lors de ses débuts avec le club.

Cependant, une fois que Mourinho a pris les commandes, la forme de Martial a continué de prendre un coup avec les Portugais, lors d’une interview, a regroupé le Français parmi les joueurs de Man United qui manquaient de “caractère” et de “personnalité”.

Cependant, Martial a accusé Mourinho de jouer à des jeux tout en décrivant comment il a été traité pendant son sort.

“Tout a commencé avec l’histoire du numéro de maillot”, a déclaré Martial, cité par Nouvelles du soir de Manchester. « Pendant les vacances, il [Mourinho] m’a envoyé un message pour me demander si je voulais changer pour le n°11, en m’expliquant que c’est super parce qu’il a été porté par Ryan Giggs, une légende du club.

« Je lui dis que j’ai le plus grand respect pour Giggs mais je préfère garder le n°9. Quand je rentre au club, je vois mon nom avec le n°11, l’histoire ne s’est pas bien terminée. Il [Mourinho] manquait de respect direct pour moi. « Il parlait de moi dans la presse, des petites phrases, un peu comme il l’avait fait avec Karim Benzema au Real Madrid. Il aime ces petits jeux, mais il sait aussi avec qui il le fait », a-t-il ajouté.

Martial a déclaré qu’il évitait de dire quoi que ce soit parce qu’il était jeune à l’époque et qu’il aurait été supposé qu’il manquait de respect au manager.

« Il sait que j’ai alors 20 ans, que si je dis quelque chose, c’est moi qui passerai pour le jeune qui manque de respect. Alors je n’ai rien dit, c’était inutile. La saison suivante, j’étais le meilleur de l’équipe en première partie de saison, il a fait venir Alexis Sanchez et là je n’ai presque plus joué. C’est la saison de la Coupe du monde et ça m’a coûté cher, surtout depuis que l’équipe de France a gagné. J’aurais dû être là », a-t-il déclaré.

Cependant, une fois Solskjaer arrivé, les performances de Martial se sont améliorées mais le joueur de 26 ans n’a pas non plus épargné le Norvégien, l’accusant de “trahison”.

“J’ai régulièrement joué blessé”, a déclaré Martial. “Les gens ne le savent pas, je n’ai pas pu accélérer pendant les quatre mois qui ont suivi la saison Covid. Le coach me dit qu’il a besoin de moi, alors je joue. Mais, vu mon jeu, si je n’arrive pas à accélérer, ça devient quand même très compliqué. Et j’ai été incendié [criticised by fans]… l’entraîneur n’a jamais pris la peine de le dire aux médias.

« Évidemment, j’ai fini par me blesser pour de bon et quand je suis revenu, fini, je n’ai plus joué. Je l’ai très mal pris, j’ai eu un sentiment d’injustice, on vous demande de vous sacrifier pour l’équipe et en coulisses on vous licencie. Pour moi, c’est presque de la trahison. C’est tout ce que je déteste. Je peux être blâmé, mais pas pour être faux », a-t-il ajouté.

