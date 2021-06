Anthony Martial de Manchester United et Donny van de Beek en danger alors que Solskjaer envisage de se reconstruire

Les stars de Manchester United pourraient être en danger lors de la refonte estivale de son équipe par Ole Gunnar Solskjaer, ont déclaré des sources à ESPN. Les demandes de renseignements d’agents et d’intermédiaires sur la disponibilité de joueurs comme Anthony Martial et Donny van de Beek ont ​​suscité une réponse du club selon laquelle « chaque joueur a une évaluation réaliste ».

Des sources ont déclaré à ESPN que des offres réalistes pour les joueurs de l’équipe seraient envisagées pendant la fenêtre de transfert d’été, mais que Solskjaer s’attend à ce que la majeure partie de son groupe de base reste.

Van de Beek a connu une première saison difficile à Old Trafford après son transfert de 40 millions de livres sterling de l’Ajax, mais des sources insistent sur le fait que le milieu de terrain est prêt à se battre pour sa place. Le joueur de 24 ans est en vacances après s’être retiré de l’équipe des Pays-Bas pour l’Euro 2020 en raison d’une blessure.

Martial n’a pas joué depuis mars après s’être blessé au genou. S’il reste, il est susceptible de trouver une concurrence accrue pour une place dans l’équipe de Solskjaer avec United sur le point de conclure un accord avec le Borussia Dortmund pour l’ailier Jadon Sancho. Les détails restants tels que la structure de paiement et les bonus doivent encore être réglés, mais des sources ont déclaré à ESPN qu’un écart problématique d’évaluation entre les deux clubs avait été en grande partie surmonté.

Pendant ce temps, Diogo Dalot et Andreas Pereira, qui ont passé la saison dernière en prêt avec le Milan et la Lazio respectivement, pourraient repartir alors qu’une décision n’a pas encore été prise sur l’avenir de Jesse Lingard.

Lingard a impressionné en prêt à West Ham à la fin de la saison dernière et il lui reste un an de contrat à Old Trafford. Le joueur de 28 ans tient à s’assurer qu’il aura des opportunités en équipe première partout où il jouera la saison prochaine alors qu’il cherche à regagner sa place dans l’équipe anglaise de Gareth Southgate avant la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Des sources ont également déclaré à ESPN qu’Axel Tuanzebe souhaitait obtenir un prêt d’une saison après avoir participé à seulement neuf matchs de championnat la saison dernière. Il y a déjà eu un intérêt de la part des clubs de Premier League et à l’étranger.

United devrait prendre des décisions sur les jeunes James Garner, Amad Diallo, Shola Shoretire, Anthony Elanga et Hannibal Mejbri plus près du début de la nouvelle saison.

Le groupe devrait jouer un rôle pendant la pré-saison avant que des décisions ne soient prises quant à savoir s’il doit ou non être prêté. Le gardien Nathan Bishop a conclu un contrat de prêt d’une saison avec Mansfield Town, l’équipe de League Two.