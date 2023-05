Anthony Martial de Manchester United absent de la finale de la FA Cup

Les préparatifs de Manchester United pour la finale de la FA Cup ont été touchés par la blessure d’Anthony Martial.

Le Français a été exclu du choc de samedi avec Manchester City à Wembley après avoir subi une blessure aux ischio-jambiers lors de la victoire 2-1 contre Fulham.

Martial est entré en jeu en deuxième mi-temps à Old Trafford dimanche, jouant les 23 dernières minutes.

Après avoir signalé la blessure après le match, les évaluations effectuées par le personnel médical de United lundi et mardi ont révélé une déchirure musculaire et le joueur de 27 ans ne fera plus partie de l’équipe d’Erik ten Hag contre City.

UN déclaration émise par le club mardi lire: « Anthony Martial est absent de la finale de l’Emirates FA Cup de samedi contre Manchester City en raison d’une blessure.

Anthony Martial a subi une saison blessée avec Manchester United. Matthew Peters/Manchester United via Getty Images

« L’international français s’est tendu les ischio-jambiers vers la fin de la victoire 2-1 de dimanche contre Fulham à Old Trafford.

« Les évaluations ont depuis révélé une déchirure musculaire qui exclut le joueur de 27 ans de la confrontation de Wembley. »

Martial a lutté contre les blessures toute la saison et a été limité à 29 apparitions dans toutes les compétitions, marquant neuf buts.

Sa dernière blessure soulèvera de nouveaux doutes quant à son avenir à long terme à Old Trafford, en particulier avec Ten Hag donnant la priorité à un nouvel attaquant dans la fenêtre de transfert estivale.

L’absence de Martial réduira encore les options de United avant la finale de la coupe avec Lisandro Martinez, Donny van de Beek et Marcel Sabitzer déjà absents.

Cependant, on espère que l’ailier brésilien Antony sera en forme malgré son étirement lors de la victoire 4-1 contre Chelsea la semaine dernière. La blessure à la cheville d’Antony n’est pas aussi grave que prévu et il pourrait être disponible pour affronter City.