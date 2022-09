Anthony Martial de Man United manquera le choc d’Arsenal en raison d’une blessure

Anthony Martial manquera le choc de Premier League entre Manchester United et Arsenal dimanche, Erik ten Hag étant incapable de donner un délai pour le retour de l’attaquant.

Martial a raté les deux derniers matchs en raison d’une blessure à Achille lors de la victoire 2-1 contre Liverpool le 22 août.

Il a également raté les deux premiers matchs de la saison contre Brighton et Brentford en raison d’une blessure aux ischio-jambiers.

Le joueur de 26 ans sera à nouveau mis à l’écart lors de la visite d’Arsenal à Old Trafford dimanche et Ten Hag a déclaré qu’il ne savait pas quand il serait de retour.

“Anthony Martial ne sera pas disponible dimanche”, a déclaré Ten Hag. “Je ne peux pas dire en ce moment [when he will be available].”

Ten Hag pourrait également se passer de Luke Shaw et Aaron Wan-Bissaka. Le duo n’était pas dans l’équipe pour la victoire 1-0 contre Leicester jeudi à cause de ce que le club a qualifié de “petites plaintes”.

Anthony Martial a raté le début de campagne de Manchester United sur blessure. Photo de Michael Regan/Getty Images

“C’est difficile à dire [when they will be back] quand je parle de Luke Shaw et d’Aaron”, a ajouté Ten Hag.

La nouvelle recrue Antony devrait être nommée sur le banc contre Arsenal après avoir terminé son transfert de l’Ajax.

Il s’est entraîné seul à Carrington jeudi mais participera à des séances avec le reste de l’équipe vendredi et samedi.

Ten Hag a également laissé entendre que Casemiro et Cristiano Ronaldo, qui ont été remplacés en seconde période contre Leicester, pourraient se frayer un chemin dans l’équipe pour affronter Arsenal.

“Nous avons une séance d’équipe [on Friday] et samedi on a une séance d’équipe, je vais y réfléchir et on prendra une décision [on Antony]”, a déclaré Ten Hag.

“Ce n’est pas seulement une équipe, nous avons une équipe. Les remplaçants qui sont entrés [against Leicester] a vraiment bien fait. Je suis content de cela et c’est ce que nous devons construire davantage.”

United s’alignera contre Arsenal après trois victoires consécutives. Arsenal, quant à lui, a un bilan parfait en Premier League jusqu’à présent cette saison avec cinq victoires pour s’asseoir en tête du classement après le premier mois de la saison.

“J’ai vu Arsenal, un adversaire coriace”, a déclaré Ten Hag.

“Ils ont très bien commencé cette saison et vous pouvez voir que c’est une équipe qui est plus longue ensemble, qui a un entraîneur qui apporte sa philosophie à l’équipe, donc pour nous c’est un bon test. J’ai vraiment hâte d’y être et nous choisirons le bon XI pour commencer.”