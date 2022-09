L’attaquant de Manchester United Anthony Martial a critiqué Jose Mourinho et Ole Gunnar Solskjaer pour la façon dont il a été traité pendant leurs périodes de gestion.

L’international français a été le meilleur buteur de United lors de la campagne 2015-16 mais, lorsque Mourinho est devenu l’entraîneur de United la saison suivante, l’attaquant a eu du mal pendant des minutes régulières en tant que titulaire.

Bien que United ait remporté deux trophées majeurs lors de la première saison de Mourinho, Martial a accusé les Portugais d’avoir raté une place à la Coupe du monde 2018.

“Tout a commencé avec l’histoire du numéro de maillot”, a-t-il raconté France Football cité par RMC Sport. “Pendant les vacances, il m’a envoyé un message me demandant si je changerais pour le n°11, m’expliquant que c’était super parce que c’était le numéro de la légende Ryan Giggs. Je lui ai dit que j’avais le plus grand respect pour Giggs mais que Je préférerais garder mon n°9. Et quand je retourne au club, je vois mon maillot n°11, l’histoire ne s’est pas bien passée.

« Il m’a manqué de respect, directement. Il a parlé de moi dans la presse, des petites phrases, un peu comme il l’avait fait avec Karim Benzema au Real Madrid. [2017-18] saison, j’étais le meilleur buteur de l’équipe en première partie de saison, il a fait venir Alexis Sanchez et puis je n’ai pas beaucoup joué. C’était aussi la saison de la Coupe du monde, et ça m’a coûté cher à la fin, d’autant plus que l’équipe de France a gagné. J’aurais dû être là.”

Anthony Martial a déclaré qu’il n’avait pas été traité équitablement par l’ancien entraîneur Ole Gunnar Solskjaer. Photo par ANDREJ ISAKOVIC/AFP via Getty Images

Après le limogeage de Mourinho en 2018, Solskjaer l’a remplacé et bien que Martial ait connu un regain de forme, il a déclaré qu’il n’était pas en mesure de se produire au cours des dernières saisons du passage du Norvégien.

“Les deux dernières saisons, j’ai régulièrement joué blessé”, a ajouté Martial. “Les gens ne savent pas ça, je n’ai pas pu accélérer pendant les quatre mois qui ont suivi la saison COVID. Solskjaer me dit qu’il a besoin de moi, alors je joue.

“Vu mon jeu, si je n’arrive pas à accélérer, ça devient très compliqué. Et je me fais critiquer, l’entraîneur n’a jamais pris la peine de le dire aux médias. Évidemment, je finis par me blesser pour de bon et quand je reviens, fini, je ne joue plus.

“Je l’ai très mal pris. J’ai eu un sentiment d’injustice. On te demande de te sacrifier pour l’équipe et derrière tu es licencié. Pour moi, c’est presque de la trahison. C’est tout ce que je déteste. On peut me reprocher, mais pas d’être faux.”

Martial se remet d’une blessure à Achille contractée le mois dernier avec le nouveau manager de United, Erik ten Hag, incapable de donner un délai pour le retour de l’attaquant.