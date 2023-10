Anthony Mackie, TI, Marshmello et plus participent à « IRIE Weeknd »

TI, Anthony Mackie, Shaggy, Flo Rida et bien d’autres assistent au 17e « IRIE Weekend » annuel de DJ IRIE à Miami pour redonner à la jeunesse.

Le week-end dernier, le DJ IRIE de Miami a organisé son 17ème cadeau pour l’avenir du sud de la Floride, la jeunesse. Du 5 au 7 octobre, des célébrités ont afflué dans le sud de la Floride pour venir en aide aux jeunes et leur fournir les outils nécessaires à leur réussite. Jeudi, Anthony Mackie était le conférencier invité et a passé du temps à Topgolf à discuter de la vie et de l’avenir avec les enfants. Ce soir-là, la fondation IRIE organisait un dîner exclusif chez Giselle. Le dîner comprenait des menus de dégustation privés et des boissons exclusives d’Eleven20 Tequila. Shaggy et Flo Rida étaient également présents pour des performances surprises spéciales. Au cours de l’événement, les invités ont reçu des cadeaux et ont enchéri sur des pièces vendues aux enchères, les bénéfices étant reversés à la Fondation Irie.

Le tournoi Adidas Big Golf Classic d’Irie a été le point culminant de vendredi matin et s’est déroulé au Miami Beach Golf Club. Vendredi soir, les festivités se sont déroulées dans la légendaire discothèque LIV Miami, qui a présenté une performance du meilleur DJ Marshmello.

L’invité du samedi a assisté au tout premier tournoi de tennis Game, Set & Give Pro-AM du Irie Weekend. De plus, le tournoi était organisé par DeepSleep Studio au Luxury Tennis Club situé à Aventura. Pour clôturer, l’invité du week-end s’est réuni à E11EVEN Miami pour une performance spéciale du King TI selon un communiqué de presse.

L’événement a également réuni une tonne de sponsors de marques qui se sont tous réunis pour soutenir la jeunesse du sud de la Floride.

Une multitude de sponsors de marques, dont Adidas, Pepsi, Miami Heat, E11EVEN MIAMI, E11EVEN Vodka, DeepSleep Studio, Mohegan, Santander Bank, Wells Fargo, Topgolf, IMS Marketing, Eleven20 Tequila, Happy Dad, Giselle Miami, Marion Moore Foundation, Papa’s Pilar. Rum, Hemingway Whiskey, Tequila 512, NDO H2O, Sugar Factory, Whitman’s Miami, Gorilla, The Salty, Vitasquad, Ostrow Brasserie, Evergreen Sweeteners et bien d’autres ont soutenu le week-end et la Fondation Irie.

Si vous avez manqué les événements de ce week-end, vous pouvez guérir le fomo en jetant un œil aux festivités ci-dessous.