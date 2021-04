Le premier jour d’Anthony Mackie en tant que nouveau Captain America de Marvel a été le pire jour de sa vie d’acteur.

L’épisode final de vendredi de «The Falcon and the Winter Soldier» de Disney + a révélé Sam Wilson de Mackie – un habitué de Marvel Cinematic Universe depuis «Captain America: The Winter Soldier» en 2014 – comme le super-héros de haut vol qui prend officiellement le relais de Chris Evans.

L’ancien Falcon se présente («Je suis Captain America») lorsque les personnages qu’il essaie d’aider ne reconnaissent pas son costume à ailes rouge, blanc et bleu spiffy, mais se jette également avec le mercenaire Batroc, joué par un combattant MMA de renommée mondiale Georges St-Pierre.

«Nous faisions notre séquence de combat et il m’a en fait frappé au visage», dit Mackie dans une interview depuis son domicile à la Nouvelle-Orléans. «Et je dois dire que j’ai pris un coup de poing complet de Georges St-Pierre et que je ne suis pas descendu. Tout le monde l’a vu, ils l’ont sur bande. Et puis j’ai pris un coup de pied complet à la poitrine et je suis tombé, mais cela ne m’a pas assommé.

« C’était une longue journée. Donc, au moment où je suis arrivé au moment de Captain America, je me suis dit: « Mec, c’est le pire travail. Je veux redevenir le Falcon. Laisse moi seul.’ «

L’émission était associée à Sam et Bucky Barnes, alias le soldat de l’hiver (Sebastian Stan), alors qu’ils traitaient les Flag Smashers antagonistes et leur chef Karli Morgenthau (Erin Kellyman) – qui a pris un sérum similaire qui a transformé Steve Rogers d’Evans en un super- soldat. La présence de John Walker (Wyatt Russell), un soldat instable qui a reçu le bouclier Captain America par le gouvernement, complique les choses.

Le noyau émotionnel de «Falcon», cependant, était que Sam comprenait ce que cela signifierait d’être un Black Captain America dans un pays qui a enfermé et expérimenté sur un super-soldat afro-américain (Carl Lumbly).

Mackie, 42 ans, parle du voyage de Sam, en regardant la finale avec ses quatre fils (âgés de 4, 5, 8 et 11 ans) et de la possibilité de jouer dans son propre film «Captain America»:

Question: Au cours de la saison, Sam est passé de la pensée que le bouclier appartenait à quelqu’un d’autre à le posséder lui-même. Y a-t-il une scène qui a cimenté dans l’esprit de Sam qu’il voulait être Captain America?

Anthony Mackie: C’était la scène d’entraînement avec Bucky, quand ils lançaient le bouclier. L’Amérique se débat avec la reconnaissance, en particulier la reconnaissance des Noirs américains et de leurs contributions à ce que ce pays est devenu. Cela signifiait beaucoup pour Sam simplement pour Bucky de dire: « Je n’ai jamais pensé à ce que cela signifierait pour un homme noir de devenir Captain America. » Ce fut l’énorme tournant pour Sam. C’était une expérience cathartique, et sa capacité à libérer cette douleur et cette frustration à ce moment-là a complètement renversé ce personnage et l’a poussé à accepter l’idée d’être Captain America.

Q: Steve Rogers a longtemps été le centre moral du MCU. Sam assume-t-il également ce rôle dans son discours impromptu où il dit: «Le seul pouvoir que j’ai, c’est que je crois que nous pouvons faire mieux»?

Mackie: C’était une ligne et un moment très importants pour lui en tant que Captain America. Captain America sera très différent à l’avenir. Vous devez vous rendre compte qu’il est la seule personne à ne pas être un super-héros. Il n’a pas de sérum, il n’a pas de pouvoirs. C’est juste un mec qui est allé chercher un travail et est devenu un vengeur. (Rires) Donc, au lieu d’utiliser la brute et les muscles, et qu’il soit un ancien conseiller militaire de vétérinaires, son chemin émotionnel (et) mental est complètement différent.

Il est très important de se rendre compte que si la pression se fait sentir, il peut vous donner un double (coup de poing). Mais en réalité, comment pouvons-nous avancer d’une manière plus sophistiquée au lieu de laisser tomber une ville sur les gens.

Q: À quel point êtes-vous plus cool maintenant que vos enfants soient Cap?

Mackie: Nous étions tous les cinq en train de le regarder ensemble, et les deux petits ont regardé la télé, ils m’ont regardé, ils ont regardé la télé et ils se sont dit: « Papa, tu pourrais être Captain America. » J’étais comme, « je connais. » Et les deux autres se mettent à rire et ils se disent: « Pouvons-nous avoir plus de pop-corn? » Je me dis: « Alors vous ne vous souciez pas de rien d’autre que du pop-corn. » (Des rires)

Les 11 et 8 ans, pour eux, c’est vraiment cool. Ils ont vu tout le travail que j’ai fait et toutes les choses que j’ai dû faire pour me sacrifier pour arriver là où je suis. Mais les petits, ils ne comprennent pas comment vous êtes à la télévision et sur le canapé en même temps. Cela n’a aucun sens pour eux.

Q: Votre prochain concert télévisé est la prochaine série d’anthologies de science-fiction «Solos» d’Amazon. Quel est votre rôle là-dedans?

Mackie: Je joue un jeune homme qui joue en face de lui, donc c’est à deux que je me parle. Je ne sais pas si c’est une bonne ou une mauvaise chose, mais (le script) ne représente que 35 pages de moi. Nous arrivons à un endroit dans cette entreprise où je suis depuis 20 ans, vous pouvez téléphoner. Vous pouvez faire la même chose, de la même manière dans chaque film, prendre un chèque et rentrer à la maison. Avec COVID, je voulais me tester. Je voulais voir si je l’avais toujours.

Q: Il y a des rumeurs sur un quatrième film «Captain America» en développement, avec vous. Est-ce officiel ou encore hypothétique à ce stade?

Mackie: J’adore travailler avec Marvel, car vous découvrez littéralement des choses auprès des gens à l’épicerie. Ils ne m’ont pas appelé et ne me l’ont pas dit. Le mec de l’épicerie enlève son masque et dit: «Êtes-vous vraiment en train de commencer la quatrième partie?» « Qu’est-ce que tu racontes? » Il sort son téléphone et il dit: «Regarde! C’est toi! » Je suis comme, « (Explétif)! Personne ne m’a dit. » C’est toujours une surprise. Je l’ai découvert à l’épicerie, en achetant des haricots rouges et du riz.

Q: Qu’est-ce que cela signifierait pour vous de faire la une d’un film Marvel?

Mackie: Ce serait tout. C’est drôle, parce que je fais ça depuis si longtemps. En entrant dans le business, j’avais deux souhaits pour mon agent à l’époque: je veux faire un western, de préférence avec Clint Eastwood, et je veux être un super-héros. C’était tout ce que je voulais, et après cela, j’ai fini. Je vais faire des garçons dans un stand de garçons dans le centre-ville. L’idée d’être le personnage principal d’un film Marvel, il n’y a pas de mots pour décrire cela, surtout en tant qu’acteur noir. Les acteurs noirs n’ont pas ces opportunités. Et avoir cette opportunité, pour tout le travail que j’avais à faire, les 11 ans de formation, tout ce que j’avais à faire pour arriver ici, ce serait un exploit monumental.

Q: Il vous suffit donc de parler à Clint maintenant, et vous pourrez ensuite prendre votre retraite.

Mackie: Mec, je travaille dessus! Je veux vraiment revenir en arrière et refaire toutes les scènes de «Unforgiven» avec Morgan Freeman et me mettre dans toutes ces scènes.