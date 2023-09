Anthony Kelson de Mendota remporte l’invitation de Coates à Princeton – Shaw Local

Anthony Kelson a déclaré qu’il était juste là pour vivre l’expérience et concourir.

Il a fini par remporter le Gary Coates Invitational de Princeton à Zearing Park samedi matin.

Le junior de Mendota s’est enfui du peloton avec un temps gagnant de 16:49, près de 15 secondes plus rapide que le finaliste Lucas Simpson de Sterling Newman.

« Cette course s’est vraiment bien passée. J’étais un peu inquiet. J’étais un peu raide. J’ai essayé de faire de mon mieux », a déclaré Kelson, qualifié pour l’État 2022. « C’est vraiment une collaboration d’équipe. Tout le monde travaille ensemble. Nous nous réchauffons tous ensemble. L’excitation est partout.

«Je vais être honnête. Je ne suis pas là pour gagner. Je veux juste concourir. C’est l’énergie. C’est tellement incroyable. Je suis fier de la façon dont tout le monde a couru aujourd’hui.

Anthony Kelson de Mendota court jusqu’à la ligne d’arrivée pour remporter le Gary Coates Invitational de samedi à Zearing Park. (Kevin Hiéronymus)

Mercer County (48) a devancé Newman (49) d’un point pour le titre par équipe. LP a terminé troisième avec 73 dans un peloton de six équipes complètes.

Les Cavaliers étaient menés par Adam Kasperski septième (17:54,15), Braylin Bond 11e (18:04,43) et Griffin Hammers 14e (18:29,92).

Parmi les autres finalistes du top 10 figuraient Caleb Krischel de Fieldcrest (4e, 17:21), Augustus Swanson de Princeton (6e, 17:47), Wyatt Brown de Newman (8e, 18:01) et Dagen Setchell de Mendota (9e, 18 :03).

Dawson Lambert (38e, 20:43) et Kamden Wahlgren (64e, 27:00) étaient également en lice pour les Tigers hôtes.

Bureau Valley n’a pas aligné d’équipe lors de la rencontre universitaire des garçons. Adrian Gallardo (23e, 18 :55), Landon Hulsing (44e, 21 :18) et Nathan Siri (50e, 21 :44) représentaient le Storm.

Le seul coureur de Hall, Eri Martinez-Prado, s’est classé 24e en 19:15.

Brysen Full était le seul concurrent d’Amboy, se classant 46e (21:25).

Elly Heinecke, étudiante en deuxième année de Lowpoint-Washburn, a remporté la course féminine avec un temps de 20 :15, sept secondes devant son coéquipier Kyndre Delagrange, le finaliste.

«Je me sentais vraiment bien à ce sujet. Nous sommes arrivés en tirant pour la première ou la deuxième place. J’en suis content. J’ai l’impression d’avoir plutôt bien couru », a déclaré Heinecke. « Nous visions des objectifs très élevés et essayions de bien faire en équipe et j’ai l’impression que nous l’avons fait. »

Ashlee Lord, senior du LP, a mené tous les coureurs de la région avec une neuvième place en 21:11.

Les autres meilleurs finalistes du LP étaient Anya De La Luz (13e, 21:52), Kiely Domyancich (19e, 22:36), Lylian Pabian (30e, 24:14) et Gracie Politsch (33e, 24:48).

Princeton n’a pas été en mesure d’aligner une équipe complète, manquant son coureur n°1, l’étudiant de première année Payton Frueh. Ses camarades de classe Ruby Acker (12e, 21:51) et Alexandra Waca (25e, 23:34) ont mené les Tigresses en son absence.

Ils ont dit qu’ils s’habituaient encore à courir trois milles après avoir couru seulement deux milles au collège.

« C’est vraiment difficile de parcourir trois kilomètres. Mais une fois que vous avez quelques rencontres à votre actif, cela devient plus facile », a déclaré Acker. «Je me sentais plutôt bien. Il faisait plus frais, donc ça a aidé. Recevoir tous les encouragements des spectateurs, c’est formidable.

« C’est définitivement un ajustement de passer de deux à trois, mais ça s’est mieux passé aujourd’hui », a déclaré Waca.

Toujours à Princeton, l’étudiant de deuxième année Avery Waca a terminé 34e (24:29) et la junior Ella Gray 62e (30:28).

L’entraîneur du PHS, Pat Hodge, a déclaré que ses quatre coureurs se sont améliorés par rapport au meilleur temps de la saison, passant de 26 secondes à 66 secondes.

L’étudiante de première année Leah House, la seule coureuse des filles BV, a terminé 52e avec un record personnel de 27 : 14,85.

Clare Phillips a mené Fieldcrest avec un temps de 15e place de 21:57 tandis qu’Addison Pertell a mené Amboy avec un temps de 36e place de 25:01 et Peri Manning est arrivé 57e (28:52) pour Mendota.

Sherrard, qui s’est classé quatrième à septième, a devancé Lowpoint-Washburn pour la première place au bris d’égalité du sixième coureur.

Bureau Valley a pris la deuxième place dans l’invitation F/S à quatre équipes. Alex Gallardo a donné le ton au Storm sur le parcours de 1,94 milles avec un temps d’arrivée de 11:37, bon pour la deuxième place. Maddox Moore (6e, 11:46,58), Andrew Roth (11e, 12:37,35), Alex Attig (16e, 12:51,80) et Jordan Linley (25e, 14:25,82) ont complété le top cinq pour BV.

Tyler VandeVenter s’est classé troisième (11 :40) pour Princeton, Ethan Mallery 15e (12 :46), Jackson Drozda 21e (13 :41) et Cruz Rodriguez 38e (17 :49).