Anthony Joshua a blâmé Tyson Fury pour l’échec de leur combat de championnat incontesté, mais pense qu’il peut ressusciter plus tard cette année car il est « plus gros que la boxe, plus gros que les ceintures ».

Un arbitrage judiciaire aux États-Unis a décidé que Fury devait combattre Deontay Wilder, provoquant l’effondrement du match de rêve entièrement britannique contre Joshua.

Fury et Wilder s’affronteront le 24 juillet à Las Vegas dans un troisième combat pour le titre des poids lourds WBC et Joshua défendra son or IBF, WBA et WBO contre le challenger obligatoire Oleksandr Usyk fin septembre au Tottenham Hotspur Stadium de Londres.

















0:40



Ils s’y remettent encore ! Tyson Fury et Deontay Wilder s’affrontent avant leur troisième combat en juillet



Image:

Joshua affrontera Usyk en septembre au Tottenham Hotspur Stadium



Joshua a dit en exclusivité Sky Sports News à propos de Fury : « Malheureusement, son équipe a laissé tomber tout le monde de la boxe. »

Il a déclaré à propos du combat contre Fury à l’avenir: « Je serai toujours là, toujours prêt à faire un spectacle.

« Fin de l’année. Laissez-moi d’abord dépasser Usyk. Mais avec ou sans Usyk dans ma vie, je combattrai Fury.

« Usyk n’est pas l’alpha et l’oméga.

« Usyk ne détermine pas le combat de Fury. Le combat de Fury doit avoir lieu. C’est un gros combat, plus gros que la boxe, plus gros que les ceintures.

« Cela arrivera. Après le combat contre Usyk, après avoir défendu mes ceintures.

« Le combat sera plus grand, meilleur que ce qu’il aurait été. »

















0:54



Promoteur Eddie Hearn: Usyk pourrait faire dérailler la carrière d’AJ



La semaine dernière, Fury a exclusivement raconté Sports aériens à propos de l’équipe de Joshua : « Je dois dépasser Wilder pour que ces gars aient leurs cinq minutes de gloire. Je leur donnerai le plus gros coup dur qu’ils aient eu dans leur vie.

« Je m’occuperai de ces gars plus tard – la chose la plus importante pour moi est Wilder, le poids lourd le plus dangereux au monde qui mettrait KO Joshua au premier tour.

« Comme je l’ai dit [Joshua’s promoter] Eddie Hearn, la différence entre moi et eux, c’est qu’ils sont des hommes d’affaires et je suis un Spartiate. »

Joshua a maintenant répondu: « Je suis sûr à 100% que je vais le combattre et gagner. Vous devez lui poser la même question.

« Je ne suis pas trop sûr [what he would say].

« On a tout fait. Pendant une pandémie mondiale, la période la plus difficile pour organiser un combat comme ça, on a réussi à avoir 20 000 fans disponibles, un site payant, les médias prêts, mon nom était sur le contrat, j’étais à l’entraînement.

« Puis boum, ils ont annulé.

« Je reste prêt à les combattre tous parce que je suis un combattant de retour. »

Fury a également dit Sports aériens: « Je me fiche des ceintures ou de ce dont on se souvient. Je me soucie de briser les gens.

« Si Wilder est devant moi, je vais lui donner une bonne cachette. La motivation ? C’est ce pour quoi je suis né.

« Je ne suis pas intéressé par l’argent, les ceintures ou tout ce qui va avec. Je m’intéresse au sang et au combat. »

Regardez Vasiliy Lomachenko contre Masayoshi Nakatani, à partir de 3 heures du matin dimanche en direct sur Sky Sports.