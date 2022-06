Anthony Joshua sera différent, mais moi aussi, prévient Oleksandr Usyk avant le match revanche des poids lourds | Nouvelles de boxe

La dernière fois qu’Oleksandr Usyk et Anthony Joshua étaient ensemble à Londres, le premier venait de infliger au second une défaite punitive en 12 rounds au Tottenham Hotspur Stadium pour détrôner le champion et remporter les titres IBF, WBA et WBO des poids lourds.

Les combattants sont retournés dans la capitale pour une conférence de presse mercredi avant leur match revanche du 20 août à Djeddah, en Arabie saoudite.

Anthony Joshua dit qu’il a faim que la conversation se termine afin qu’il puisse monter sur le ring et “faire son travail” contre Oleksandr Usyk.



Joshua est en mission de vengeance. Il a insisté sur le fait qu’il était déterminé à gagner ce deuxième combat: “J’ai définitivement faim, je suis définitivement désespéré. Mais en fin de compte, ma performance en dira long aux masses.

“Je suis définitivement désespéré de mettre la main sur [the titles]. Laissez-moi entrer et faire mon travail.”

Usyk était également concentré sur la tâche à accomplir, en disant: “Je ne me bats pas pour l’argent ou pour la reconnaissance. Beaucoup de gens veulent la reconnaissance, beaucoup de gens veulent que les autres se souviennent d’eux. Mais je n’ai pas besoin de ça. Je n’en ai pas besoin. Je veux devenir “le grand”. Je fais juste mon travail maintenant et je continuerai à le faire tant que mon cœur battra.”

Il s’attend à une approche différente de Joshua dans leur deuxième combat. “Je comprends qu’il va être différent. Moi aussi”, a averti Usyk.

Le champion du monde des poids lourds Oleksandr Usyk dit qu’il se bat pour son pays, l’Ukraine et qu’il est inspiré par les gens qui défendent sa patrie.



Le nouvel entraîneur de Joshua, Robert Garcia, a souligné les avantages physiques de Joshua face à cet adversaire.

“[Usyk] est un combattant très talentueux. Il a différentes manières de se battre. Vu la différence de taille, la taille, la portée, le poids, tout est à l’avantage d’Anthony. Nous devons en profiter”, a déclaré Garcia.

“Nous devons faire tout ce qu’il faut. Nous devons proposer différentes stratégies au cas où l’une d’elles fonctionnerait.”

Avant sa revanche contre Oleksandr Usyk, Anthony Joshua plaisante en disant que chaque fois que Tyson Fury prédit qu’il va perdre un combat, il finit par le gagner !



C’est plus facile à dire qu’à faire. Même Joshua a dû admettre que la position gaucher et gaucher d’Usyk fait de lui un adversaire peu orthodoxe.

“C’est un sport rude et difficile, surtout combattre ces gauchers. C’est un cauchemar”, a admis Joshua.

“Mais c’est ce que c’est, n’est-ce pas? Tu dois creuser profondément, te replier et ne pas faire la même erreur deux fois.”