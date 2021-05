Anthony Joshua s’apprête à combattre Tyson Fury en Arabie saoudite en août, selon le promoteur

L’affrontement des poids lourds entièrement britanniques entre Anthony Joshua et Tyson Fury devrait avoir lieu l’un des deux premiers samedis d’août en Arabie saoudite, selon le promoteur Eddie Hearn. Le combat entre les deux combattants, qui détiennent les quatre grands titres mondiaux de la division, est sur le point d’être finalisé depuis plusieurs semaines, mais il n’y a toujours pas eu d’annonce officielle de la part de l’une ou l’autre des parties. Le co-promoteur de Fury, Bob Arum, a récemment déclaré qu’un combat en juillet ou en août était «mort dans l’eau», mais Hearn, qui promeut Joshua, pense qu’ils sont sur le point d’obtenir une date ainsi qu’un lieu.

L’Arabie saoudite a organisé le match revanche de Joshua contre Andy Ruiz, lorsque le Britannique a retrouvé ses titres WBA, IBF et WBO en décembre 2019, le mettant sur une trajectoire de collision avec Fury, qui est devenu le champion WBC peu de temps après.

« 7 août, 14 août », a déclaré Hearn sur Sky Sports lorsqu’on lui a demandé une date pour Joshua-Fury. « C’est un très mauvais secret que le combat se déroule en Arabie saoudite. Cela ne me dérange pas de donner cette information, Bob Arum est déjà c’est fait.

«Ce sont les mêmes personnes avec lesquelles nous avons conclu l’accord pour Andy Ruiz, cet événement a été spectaculaire. En tant que partenaires, ils ont également été fantastiques, donc nous sommes très à l’aise.

«Nous sommes très à l’aise. Anthony est à l’aise, il connaît ces gens. Ils ont tenu chacune de leurs promesses la dernière fois – nous sommes prêts à partir. «

Hearn a indiqué que le 14 août pourrait être une date plus favorable pour éviter un affrontement avec les Jeux olympiques, qui devraient se terminer six jours plus tôt.

Joshua a averti sur Twitter lundi qu’il était « fatigué » d’attendre Fury et a exigé « moins de paroles, plus d’action » de son rival, qui a répondu: « Venez en chercher alors vous gros Dosser moche ???? VOTRE NO TALK NO ACTION. «

Hearn a ajouté: «Il n’y a aucune raison pour que cela ne se produise pas cette semaine. C’est un peu comme le moment où vous pourriez réellement faire demi-tour à ce stade et dire « ça traîne trop longtemps, ou je ne peux plus gérer ça ».

«Mais nous devons clouer cela, et je ne vais pas m’arrêter tant que je ne l’aurai pas fait, et tout le monde doit simplement avancer collectivement. C’est inévitable, mais en même temps, nous devons fermer la porte. «

