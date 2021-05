Anthony Joshua qualifie Tyson Fury de «fraude» après avoir reçu un délai de 48 heures pour la WBO avant que le combat d’Oleksandr Usyk ne soit ordonné | Nouvelles de boxe

Anthony Joshua a qualifié Tyson Fury de « fraude » avec leur combat pour le titre incontesté sur le point de s’effondrer après avoir reçu un délai de 48 heures avant d’être condamné à affronter Oleksandr Usyk.

.@Tyson_Fury le monde vous voit maintenant pour la fraude que vous êtes. Vous avez laissé tomber la boxe! Vous avez menti aux fans et les avez menés. Utilisé mon nom pour influencer pas un combat. Apportez-moi n’importe quel combattant de championnat qui peut gérer correctement ses affaires. – Anthony Joshua (@anthonyjoshua) 19 mai 2021

La position de l’instance dirigeante mercredi soir est un nouveau coup dur pour le combat de championnat des poids lourds incontesté prévu entre Joshua et Fury pour le 14 août en Arabie saoudite.

Un tribunal a décidé lundi que le champion WBC Fury devait affronter Deontay Wilder à nouveau d’ici le 15 septembre, ce qui signifie que Joshua, détenteur du titre IBF, WBA et WBO, pourrait à la place combattre Usyk ensuite.

«Le monde vous voit maintenant pour la fraude que vous êtes», a déclaré Joshua sur les réseaux sociaux à Fury.

« Vous avez laissé tomber la boxe! Vous avez menti aux fans et les avez menés. Utilisé mon nom pour influencer pas un combat.

« Apportez-moi n’importe quel combattant de championnat qui peut gérer correctement ses affaires. »

Fury a répondu: « Vous êtes plus plein de [rubbish] que [promoter Eddie Hearn]. Votre équipe au complet savait qu’il y avait un arbitrage en cours, c’était hors de mes mains! Si je suis une fraude, battons-nous ce week-end jusqu’à ce qu’un homme démissionne. «

Joshua a répliqué: « S’il y avait un arbitrage en cours, pourquoi annoncer au monde que nous nous battons! Le combat était signé!

« Je vais te gifler la tête chauve et tu ne feras rien! »

Fury a qualifié Joshua de « travail de bouteille » puis a ajouté: « Je vais d’abord fumer Wilder, puis vous obtiendrez le vôtre aussi. »

Joshua prêt à combattre Usyk

Usyk a été appelé le « Plan B » de Joshua par le promoteur Eddie Hearn parce qu’il est le challenger obligatoire de la WBO – ce combat est maintenant à deux jours d’être ordonné.

La WBO avait initialement accepté de renoncer au droit d’Usyk à un tir à la ceinture en raison de l’ampleur du combat pour le titre incontesté prévu.

« La WBO est extrêmement heureuse car son challenger obligatoire affrontera son champion des poids lourds », a déclaré le promoteur d’Usyk, Alexander Krassyuk, à Sky Sports.

Joshua a 48 heures avant qu’on lui ordonne de combattre Usyk



« Que peuvent-ils désirer d’autre? Nous attendons leur lettre d’approbation! »

Le président de la WBO, Paco Valcarcel, a déclaré mardi soir: « J’espère que les fans de boxe apprécieront Joshua vs Usyk dans un proche avenir. »

La date cible pour Joshua vs Usyk est en août dans « très probablement un grand lieu en plein air au Royaume-Uni », dit Krassyuk.

Usyk avait déjà été en négociations pour combattre Joe Joyce pour le titre provisoire WBO en attendant le vainqueur de Joshua vs Fury.

Usyk est sur le point d’arriver entre Fury et Joshua



« Usyk a dit qu’il traversait la Manche au moment où il a reçu mon message, et a demandé quel virage il devrait faire », a plaisanté Krassyuk.

« Il était heureux d’entendre la nouvelle. »

Krassyuk avait précédemment réagi à la décision du tribunal Fury d’affronter Wilder: « Il n’y a plus d’autre excuse raisonnable pour AJ maintenant. S’il n’évite pas Usyk, il est grand temps d’affronter le mandataire!

« Nous sommes maintenant en mesure de faire en sorte que le combat ait lieu le plus tôt possible. »

Joshua brise son silence

Joshua a publié sur les médias sociaux peu de temps après que la WBO lui ait donné un délai de 48 heures, en plaisantant: «Je pense à créer une page Go Fund Me pour collecter des fonds pour le paiement de mise de côté de Wilder – 20 millions de livres sterling.

«Alors je peux fumer ce gros gars aux jambes maigres de Manchester.

« Ces poids lourds ont besoin d’un podcast ou quelque chose comme ça parce qu’ils parlent plus que de se battre. »

Fury a déjà dit à propos de Wilder: « Quelle blague le bombardier de bronze est devenu.

« A demandé 20 millions de dollars pour se déplacer, joker.

Expliquer la saga Fury-Wilder-Joshua



Mais l’entraîneur de Wilder, Malik Scott, a répliqué: « Non. Wilder a refusé et n’avait aucun intérêt à mettre de l’argent de côté. Vous avez affaire à un tout autre type. [of mentality] par ici. Il veut le sang, pas l’argent de côté.

« » Le châtiment est sur nous « . »

Fury a posté une liste moqueuse des « excuses » de Wilder depuis leur dernier combat: « Le costume était trop lourd, les gants de Fury étaient chargés, j’avais les jambes faibles, mon eau avait des pointes, les gants de Fury n’avaient pas de rembourrage, a subi une chirurgie du biceps, un entraîneur déloyal, des complications au camp, je me suis cassé le bras, le combat s’est arrêté trop tôt, la faute d’André Dirrell. «

Joshua vs Fury peut-il être sauvé?

Le promoteur Eddie Hearn a examiné si le combat pour le titre incontesté pourrait être retardé jusqu’en décembre, pour permettre d’abord à Fury d’affronter Wilder et Joshua pour rencontrer Usyk.

Interrogé sur la date du 14 août en Arabie saoudite pour Joshua vs Fury, Hearn a déclaré: « Ai-je bon espoir? Je ne sais pas.

«On nous a dit que l’arbitrage ne serait pas un problème, mais c’est évidemment un problème.

« Nous devons réfléchir sur nos pieds. Nous devons agir en conséquence. Nous espérons toujours que le combat pourra continuer mais c’est hors de notre contrôle.

« Si [Fury’s] les mains sont liées [Joshua] devra chercher ailleurs. «