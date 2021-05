Anthony Joshua pourrait être contraint d’affronter Oleksandr Usyk pour sauver le combat pour le titre mondial de Tyson Fury | Nouvelles de boxe

Anthony Joshua pourrait être contraint de résoudre le mystère le plus déroutant du sport – comment battre Oleksandr Usyk – pour sauver un combat incontesté pour le titre mondial.

Joshua devait se battre pour son ambition ultime, devenir le poids lourd n ° 1, seulement pour qu’un juge d’arbitrage décide que le champion rival Tyson Fury devrait affronter Deontay Wilder ensuite.

Alors que Fury devrait mener un combat de trilogie avec Wilder en juillet, Joshua doit alors s’acquitter d’une tâche peu enviable, une défense de titre obligatoire de la WBO contre Oleksandr Usyk.

















1:01



Joshua et Fury ont échangé des messages passionnés après que leur combat ait été mis en doute



Anthony Joshua a reçu 48 heures de la WBO pour prouver que son combat avec Tyson Fury peut continuer avant qu’il ne soit ordonné d’affronter Oleksandr Usyk – Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) 19 mai 2021

Le gaucher suprêmement qualifié s’est avéré être une énigme indéchiffrable tout au long de sa carrière professionnelle, ce qui a conduit à une gloire incontestée au cruiserweight et à 18 victoires.

Usyk a bricolé un problème de mathématiques lors d’une conférence de presse avec Derek Chisora, un génie de la boxe qui fait constamment tourner les rouages ​​en complétant des énigmes pendant les séances d’entraînement.

Tony Bellew admet qu’il a été épuisé après avoir tenté de déjouer l’Ukrainien lors d’une défaite à élimination directe.

















2:02



Tony Bellew révèle ce que c’est que de combattre la star de la livre pour livre Usyk



« Usyk est parfait. Il fait tout très bien », a déclaré Bellew Sky Sports l’année dernière.

«Il m’a épuisé mentalement dans notre combat en ayant constamment son pied avant près du mien.

« Cela ne sonne pas beaucoup. Mais c’est une pression mentale qu’il met sur vous, pas physique.

« Il ne participerait à aucun match de lutte avec moi. Chaque fois que nous nous rapprochions, je le creusais jusqu’au corps.

« Il est vicieux et brillant. »

Usyk s’est moqué des sceptiques qui se demandaient s’il pouvait concourir dans une division supérieure contre des champions physiquement supérieurs tels que Joshua.

« Si le roi des animaux était considéré en fonction de sa taille, alors ce serait l’éléphant, pas le lion », a-t-il plaisanté en réponse aux inquiétudes concernant sa stature.

















0:49



Regardez le débat bizarre d’Usyk avec Derek Chisora



Mais Chisora ​​a essayé de soutenir la logique simple selon laquelle la taille compte lors d’une victoire de points inconfortable pour Usyk en octobre.

Le Britannique battu a ignoré les coups de poing d’une série de poids lourds de haut niveau et a donné une évaluation cinglante de la capacité d’Usyk à renverser les géants de la boxe.

« Non, parce que dans le jeu des poids lourds, il faut se battre, pas boxer », a déclaré Chisora.

«La moitié du temps, je donne le rythme, il ne donne pas le rythme.

« J’ai donné quelques tours, à 100 pour cent, et il m’a attrapé avec de bons coups. Mais pas avec des coups douloureux. »

Joshua, comme Usyk, a remporté l’or aux Jeux olympiques de Londres 2012, mais s’est demandé si le style de son rival avait suffisamment évolué pour répondre aux exigences strictes des poids lourds.

« J’étais amateur pendant deux ans et demi, donc je m’adaptais toujours à différents styles », a déclaré Joshua. «Usyk a été amateur pendant longtemps, il a donc adopté le style« hit and don’t get hit »chez les pros.

«La bonne chose qui m’a aidé? Parfois, je sais que je dois m’asseoir et blesser quelqu’un.

«Vous devez leur faire savoir que vous êtes là parce que tout ce truc pitoyable après 12 rounds? Parfois, les gens ne respectent pas ce type de pouvoir.

Image:

Usyk est retourné en Grande-Bretagne pour vaincre Chisora ​​aux points en octobre



Image:

Joshua a regardé le médaillé d’or olympique de Londres 2012



Joshua est toujours allé sur une mission de reconnaissance rare – regarder la victoire d’Usyk sur Chisora ​​depuis le bord du ring – et saura au fond de lui que les tactiques devront être radicalement modifiées après avoir été adaptées à Fury.

L’Américain Michael Hunter, qui a été battu aux points lors de la domination d’Usyk au poids lourd, doute que le joueur de 34 ans soit un adversaire souhaitable dans une catégorie de poids supérieure.

« Je ne le vois pas, à part obtenir un mandataire, et quelqu’un qu’il peut probablement facilement envoyer », a déclaré Hunter Sky Sports.

«Mais personne ne le respectera vraiment. Il n’obtiendra pas ces gros combats.

« Aucun des gros gars ne veut perdre avec un pinceau et ne sait pas comment revenir dans le prochain combat et le réparer. »

Usyk a déjà évalué Joshua pour son dernier art abstrait, un combat forcé qui doit être mené pour des titres mondiaux et une réputation.

Pour Joshua, le timing est cruel avec des plans de titres mondiaux incontestés en péril, mais pour Usyk, c’est parfait.