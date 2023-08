Anthony Joshua « positif » Deontay Wilder sera le prochain | « Je vais me concentrer sur ce combat pour l’instant » | Nouvelles de boxe

Anthony Joshua pense que les négociations pour qu’il combatte ensuite Deontay Wilder vont dans une direction « positive ».

Le Britannique, ancien champion unifié des poids lourds, a exclu de participer à un combat intérimaire avant d’affronter Wilder. Il veut toujours disputer ce combat en décembre, même si l’équipe américaine vise janvier.

« Les choses sont positives », a déclaré Joshua Actualités Sky Sports. Il a exclu la possibilité de combattre quelqu’un d’autre en premier, expliquant : « Le calendrier ne donne pas vraiment l’opportunité de le faire.

Anthony Joshua réagit à son dernier combat contre Robert Helenius



« En réalité, nous essayons de programmer un combat pour décembre, donc malheureusement non. C’est le calendrier que nous attendons avec impatience. En réalité, je vais me concentrer sur le combat contre Wilder pour le moment. »

Il voit une « pierre d’achoppement » potentielle en essayant de combiner l’événement à succès des poids lourds avec une confrontation incontestée pour le championnat Tyson Fury contre Oleksandr Usyk.

« Fury doit dépasser [Francis] Ngannou. Usyk doit dépasser [Daniel] Dubois. Bonne chance à eux deux. Bonne chance à toutes les parties impliquées et nous pouvons nous asseoir et réorganiser les choses », a-t-il révélé.

« Le but est qu’Usyk et Fury concourent pour le championnat incontesté des poids lourds, moi-même et Deontay Wilder, deux gros puncheurs, de grands combattants, avons été au sommet de la montagne, nous nous sommes battus et que le meilleur gagne.

« Ce sera potentiellement un grand événement. Attendez de voir ce qui se passe et finalisez le diable dans les détails. »

S’exprimant sur Toe2Toe, Barry Jones évalue la victoire d’Anthony Joshua sur Robert Helenius.



Joshua vs Wilder opposerait deux des plus grands puncheurs de boxe. Mais Joshua met également l’accent sur les éléments de son métier qui le distinguent. Il n’est pas seulement un gros frappeur.

« Je suis un peu plus intelligent que ça. C’est mon approche de la boxe. Mon approche de la boxe est le QI et l’intelligence », a-t-il déclaré.

Boxing Wilder ne sera pas nécessairement « une bagarre totale ».

« En fin de compte, c’est un combat et si cela suit cette voie, si quelqu’un est assez bon pour vous faire sortir cela, vous devez savoir que vous êtes assez homme pour vous lever et vous battre pour votre territoire. » il a dit.

« Je dis que je suis meilleur que ça et que je devrais être capable de battre n’importe quel adversaire, simplement en utilisant une seule main – je suis si bon. C’est mon état d’esprit.

« Celui qui est assez bon pour faire ressortir ce côté de moi et m’emmener dans les tranchées, allons-y. C’est ce que je recherche. Je cherche un adversaire assez bon pour m’emmener dans les tranchées. »

Tyson Fury n’est pas optimiste quant à son combat contre son rival britannique des poids lourds Anthony Joshua.



Joshua a l’intention de rester fidèle au changement de style qui l’a fait passer de l’agresseur total de ses premières années au boxeur plus considéré que nous voyons aujourd’hui.

Il a cependant noté les critiques de ses deux performances les plus récentes, où de nombreux observateurs pensaient qu’il aurait dû arrêter Jermaine Franklin, plutôt que de tenir la distance, et qu’il aurait dû éliminer Robert Helenius plus tôt.

« Tout le monde a une opinion », a-t-il déclaré. « Mais aussi, il n’y a qu’un seul homme sur le ring. Et il y a un seul homme dans l’arène à mon avis et c’est moi et je suis concentré sur mon processus. Je suis un processus en qui j’ai confiance. »

Il a ajouté, avec un peu d’euphémisme : « Je suis double champion des poids lourds, double champion unifié, donc je suis sûr d’avoir une petite compréhension de ce que cela prend et de ce que je devrais faire sur ce ring. »

Sa mission de devenir triple champion du monde des poids lourds se poursuit et Deontay Wilder, espère-t-il, sera la prochaine étape du chemin.