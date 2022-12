Anthony Joshua ou Dillian Whyte pourraient désormais être tentés de prendre le combat de Daniel Dubois, selon Shane McGuigan | Nouvelles de boxe

Daniel Dubois a traversé un combat étonnamment excitant avec Kevin Lerena de l’Afrique du Sud sur l’undercard de Tyson Fury le week-end dernier.

On s’attendait à ce que le Londonien soit beaucoup trop pour Lerena qui n’avait boxé que trois fois chez les poids lourds auparavant après avoir quitté le poids lourd.

Mais c’est Dubois qui s’est retrouvé trois fois sur la toile au premier tour. Lerena a décroché du gauche dès le début, mettant Dubois lourdement au sol.

Image:

Le Britannique Daniel Dubois célèbre sa victoire sur Lerena





“Il s’est fait prendre tôt et le premier coup était bon. Normalement, vous vous faites prendre avec quelques coups et vous vous frayez un chemin vers le pouvoir et le combat”, a déclaré l’entraîneur de Dubois, Shane McGuigan. Sports du ciel.

“Il s’est pris au sommet de la tête et ses jambes sont parties. Il a fondamentalement hyper-tendu son genou.”

Sous pression, Dubois a chuté deux fois de plus au premier tour sans prendre un autre coup franc.

“Les deux renversements suivants n’étaient pas des renversements. Il a pris un genou parce qu’il savait que quelque chose n’allait pas. Alors il a fait ce qu’il fallait. Cela a fini par être un tour 10-6, donc nous étions trois tours après le premier tour. avec un gars qui avait mal au genou et j’avais une décision à prendre”, a expliqué McGuigan.

“[He was] pas du tout désorienté car il savait exactement de quel tir il s’agissait. Si vous regardez les images, il dit: “Je ne sais pas ce qui s’est passé.” [He meant] Je ne sais pas ce qui est arrivé à mon genou.

Image:

Une bagarre avec Daniel Dubois pourrait avoir du sens pour Anthony Joshua





“Le tour suivant, j’ai dit, montez simplement sur votre jab. Déplacez-vous simplement. Mettez simplement votre pied sous vous et il l’a fait. Puis au troisième tour, il l’a conduit sur une pêche d’une main droite et l’a arrêté.

“Il s’est regroupé et a très bien fait et a montré beaucoup de courage. Parce que les gens avaient remis en question sa force mentale.”

Cela signifiait que Dubois avait défendu avec succès le titre WBA “régulier”, une ceinture secondaire au championnat WBA détenue par Oleksandr Usyk.

Dubois est donc toujours un challenger obligatoire pour Usyk mais il sera hors de combat pendant un certain temps alors qu’il se remet de sa blessure.

“Dès qu’il a été touché, alors qu’il se mettait en marche, il a mis son poids sur son talon et il a hypertendu son genou”, a déclaré McGuigan.

“Nous devrons l’évaluer et déterminer s’il a besoin d’une opération mineure ou si nous pouvons simplement faire une bonne rééducation. Quoi qu’il en soit, je ne le vois pas boxer avant probablement mai, avril, mai.”

Image:

Daniel Dubois utilise son pouvoir pour se tirer d’affaire face à Lerena





Bien que le titre «régulier» ne soit pas considéré comme une ceinture majeure, il pourrait toujours être un prix tentant pour les grands noms de la division comme Anthony Joshua ou Dillian Whyte.

De plus, Shane McGuigan pense que s’ils perçoivent maintenant des vulnérabilités chez Dubois, ils pourraient être plus enclins à se battre avec lui.

“Peut-être. Si nous pouvons avoir ça [Anthony Joshua] combat, pourquoi pas ? Absolument. Il s’agit d’amener les gens au bon moment. AJ pourrait penser qu’il obtient Daniel au bon moment alors qu’il n’a pas l’expérience et potentiellement il pourrait penser [Dubois’] la confiance pourrait faire défaut », a déclaré McGuigan.

“Mais nous devrons aussi regarder ce combat et penser, nous l’obtenons au bon moment. Mais c’est à Martin Bowers [Dubois’ manager] et Franck [Warren, his promoter], qui va correspondre à son prochain coup. Évidemment, on s’assoit et on en discute.

“Personne n’a jamais fait la queue pour combattre Daniel. Surtout les grands noms parce qu’ils pensent:” Je vais entrer dans des tirs lourds là-bas et il a une chance de frapper et qu’y a-t-il vraiment à gagner?

“Il a le titre WBA” régulier “. Il a également montré à leurs yeux un peu de faiblesse lors de ce dernier combat.

“J’espère qu’ils vont avancer”, a ajouté l’entraîneur.

“Je pense que Dillian Whyte est parfait. Il vient de remporter une victoire. Apparemment, il ne veut pas du combat contre AJ pour le moment. Je ne sais pas si AJ sera prêt dans ce laps de temps. Ce serait formidable pour nous.”