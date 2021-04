Fury, détenteur de l’itération WBC de la couronne des poids lourds de la boxe, a fait monter la température dans les pourparlers pour sécuriser le combat à succès, prenant les médias sociaux à de nombreuses reprises ces derniers jours pour faire pression sur Joshua et ses représentants pour obtenir l’accord qui avait initialement convenu par toutes les parties dans un accord de combat il y a un mois hier.

Cependant, l’accord a heurté quelques bosses sur la route – principalement autour du lieu du combat – alors que les organisateurs continuent d’inviter des offres de divers marchés pour accueillir la confrontation à succès, suscitant l’intérêt des États-Unis, de l’Arabie saoudite, de la Chine, du Qatar, Singapour et le Royaume-Uni.

Et au milieu des harangues en ligne de Fury, Joshua a critiqué son adversaire potentiel pour avoir eu tort « mentalité« en organisant le combat d’unification du titre des poids lourds.

« Je ne pense pas que ce soit le bon état d’esprit à avoir. J’attendrais la fin de l’année si je devais», a déclaré Joshua à Pep Talk TV.

« C’est le combat que nous voulons tous les deux, c’est le combat que le monde veut, les promoteurs et les chaînes de télévision, donc mettre une limite de temps n’est pas juste. Si les gens travaillent clairement sur quelque chose et qu’ils ont besoin d’un peu de temps supplémentaire, vous voulez que le travail soit bien fait, puis vous restez assis un peu.

« Tant que les choses seront faites, j’attendrai mardi prochain ou le mardi suivant. Je sais que je le veux et lui aussi, peut-être qu’il vient de confondre ses mots.

« Avec chaque semaine qui passe, je suis une semaine mieux, une semaine plus forte et une semaine plus sage et une semaine plus proche du jour où je donne un coup de pied au cul de Tyson Fury.

« Je ne sais pas ce que fait Fury et je m’en fous non plus, tout ce que je sais c’est ce que je fais et je viens. «

Le promoteur de Joshua, Eddie Hearn, quant à lui, dit qu’il y a eu une percée en ce qui concerne la ville hôte du superfight des poids lourds et qu’il se rapproche de publier des informations concrètes sur où et quand les deux échangeront du cuir dans le premier de leurs deux. confrontations programmées.

« Les deux parties ont approuvé l’offre de site qu’elles souhaitent utiliser, et maintenant nous sommes en train de finaliser l’accord du site et nous sommes dans une excellente situation.», A expliqué Hearn à Behind the Gloves.

« J’ai vu Tyson hier. Je lui ai juste envoyé un message et lui ai dit: «Je suis à Vegas, je suis dans votre hôtel si vous avez envie d’une tasse de thé». Nous avons juste eu cinq ou 10 minutes ensemble et c’était bien, parce que je ne représente pas Tyson Fury, donc je ne sais pas ce qu’il pense. Ce qu’il a fondamentalement cimenté dans mon esprit, c’est que c’est le seul combat qu’il veut, et je sais que c’est la même chose avec AJ.

« C’est juste bon de dire, à droite, nous avons l’offre, nous approuvons tous. Nous avançons maintenant. Etait bon. «

Hearn, cependant, comme Fury, tient à dépasser la phase de négociation dès que possible et à permettre aux deux combattants de commencer leurs préparatifs avec une date de fin à l’esprit – mais a averti que l’accord doit être conclu bientôt et qu’il ne veut pas. le combat doit être retardé plus longtemps qu’il ne le faut.

« Il n’y a pas d’option pour que ce combat ait lieu à la fin de l’année, et je l’ai clairement indiqué, » il a dit. « La chose la plus difficile à propos de la sécurisation du site est dans ce monde dans lequel nous vivons aujourd’hui, la plupart des gens aimeraient le renvoyer à novembre, décembre. Ce n’est pas disponible. Il n’a jamais été disponible.

« Ce qui était disponible était un combat d’été pour le championnat du monde incontesté des poids lourds. C’est ce que vous allez obtenir. Les deux gars veulent deux combats cette année. L’un sera en été et l’autre en décembre.«

Le vainqueur du combat d’été proposé deviendra le premier champion incontesté des poids lourds du monde depuis plus de deux décennies, après qu’un autre combattant britannique – Lennox Lewis – ait réussi pour la dernière fois le même exploit entre 1999 et 2000.