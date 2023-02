Anthony Joshua ne parvient pas à prédire un éventuel affrontement des poids lourds entre Tyson Fury et Oleksandr Usyk, mais dit que son combat avec Deontay Wilder aura lieu

Anthony Joshua a choisi de ne pas offrir sa prédiction pour le combat pour le titre incontesté des poids lourds de Tyson Fury et Oleksandr Usyk.

Le boxeur britannique a également révélé qu’un combat avec Deontay Wilder aura lieu avant sa retraite.

Getty Joshua fera son retour à la boxe le 1er avril contre Jermaine Franklin

Mark Robinson/Matchroom AJ a subi des défaites consécutives contre Usyk

Bien qu’une date n’ait pas encore été confirmée, le co-promoteur de Fury, Frank Warren, a récemment déclaré à talkSPORT que son combat avec Usyk serait “à 100%” le dernier samedi d’avril.

Aucun poids lourd n’a jamais détenu les quatre titres mondiaux à l’époque, et Joshua pense que la poussière entre le duo aura lieu à l’avenir.

Parler à Téléviseur iFL il a dit: “Ouais, si c’était moi ouais. Si vous me demandez comme si j’étais cette personne qui était à sa place, alors oui, cela arriverait.

«C’est un combat incontesté bien sûr, c’est ce que toute la division des poids lourds a été au cours des cinq dernières années, quatre ans, route vers incontesté. J’espère qu’ils pourront s’y mettre. »

Cependant, il n’a pas souhaité révéler qui, selon lui, gagnera, comme il l’a fait remarquer : « Je n’ai pas vraiment envie d’en parler.

“Savez vous ce que c’est? On parle beaucoup de mon nom, je n’ai pas besoin de parler de quelqu’un d’autre. Ce n’est pas ce que fait un homme.

Getty Fury et Usyk devraient se battre fin avril de cette année

Getty Fury et Usyk participeront tous les deux au concours sans goûter à la défaite dans leur carrière professionnelle

Il a ajouté: “Bonne chance à tous les deux cependant. Je ne peux pas être dérangé de parler des affaires des autres et des trucs comme ça, bonne chance à tous les deux.

“J’ai ma propre opinion mais je ne veux pas vraiment en discuter devant la caméra pour que tout le monde ait une opinion sur la mienne.”

Joshua a récemment nommé Derrick James comme nouvel entraîneur-chef, son combat de retour contre Jermaine Franklin ayant lieu le 1er avril.

Bien que ce soit son prochain combat, le joueur de 33 ans a révélé qu’il finira par combattre Wilder à un moment donné de sa carrière.

Getty Joshua pense qu’il affrontera un jour Wilder des années après qu’ils aient été initialement prêts à se battre

“J’ai l’impression que c’est une autre conversation que nous n’avons pas à avoir”, a déclaré Joshua.

“Cela arrivera et je pense que cela se faisait attendre depuis longtemps, c’est une conversation qui dure depuis longtemps.

“Pour moi, m’asseoir ici et dire” ça va arriver, ça va arriver “, j’aurai l’impression de tergiverser à nouveau. Quand il le fait, il le fait, et il le fera. C’est juste moi qui le certifie.

“Je n’ai pas besoin de m’asseoir ici et d’en parler, et de continuer encore et encore parce que j’ai été dans ce domaine auparavant, où nous en avons parlé et cela ne s’est pas concrétisé.

“Quand cela se matérialisera, cela arrivera, et je suis confiant.”