Anthony Joshua montre des «intentions sérieuses» avant le match revanche d’Oleksandr Usyk, déclare Johnny Nelson | Nouvelles de boxe

Anthony Joshua a montré “des intentions sérieuses” en arrivant tôt en Arabie saoudite alors qu’il se prépare à tester Oleksandr Usyk avec un assaut précoce destructeur, explique Johnny Nelson.

Joshua devrait affronter Usyk le 20 août pour les titres IBF, WBA et WBO des poids lourds après la victoire unanime de l’Ukrainien à Londres en septembre dernier.

À un mois du combat, des images sont apparues sur les réseaux sociaux du double champion du monde s’entraînant à Djeddah.

“C’est bon signe”, a déclaré Nelson Sports du ciel. “Il veut s’acclimater, s’habituer à la chaleur, s’habituer à son environnement, en faire une seconde nature, une deuxième maison pour lui-même, ce qui est bon signe.”

Nelson a comparé l’arrivée précoce de Joshua à celle du grand poids lourd Muhammad Ali, qui est arrivé au Zaïre des mois avant de vaincre George Foreman dans The Rumble in the Jungle en 1974.

“Je me souviens quand Ali l’a fait alors qu’il combattait George Foreman dans la jungle, il était là plus longtemps qu’il ne s’y attendait”, a déclaré Nelson.

“Je pense que celui-ci ici, AJ est allé là-bas en pensant qu’il devait bien faire les choses. Je suis sûr qu’il a sorti son équipe, ses partenaires d’entraînement là-bas.

“C’est la meilleure chose à faire, juste pour s’habituer à la chaleur. Il doit tout faire en sa faveur, et j’aime la réflexion derrière cela.

“Nous pouvons lire dans tant de choses, mais cela montre des intentions sérieuses, il est là-bas pour affaires, ce qui est un must.”

“Les deux combattants vont changer de tactique”

Nelson pense que les avantages acquis par l’arrivée précoce de Joshua seront cruciaux, car le deuxième combat pourrait être décidé par de petites marges.

“Ce n’est pas impossible de demander à AJ de remporter la victoire”, a poursuivi Nelson. “Il a la capacité, il a les outils pour le faire. Il doit juste s’assurer qu’il choisit la bonne tactique.

“Les deux combattants ont eu la grâce de partager le ring et de savoir quelles sont les forces et les faiblesses de l’autre. Usyk pourrait penser à mettre la pression un peu plus tôt parce qu’il a presque fait sortir AJ lors du premier combat. AJ pourrait penser à jouer Usyk à son propre jeu et mettant Usyk sous pression, partant pour le tout.

“Aucun des deux hommes ne va y aller avec la même tactique qu’ils ont utilisée en premier lieu, car pour Usyk, il veut s’assurer, il veut que ce soit clair après que le premier combat ait parcouru la distance. Il voudra le finir à l’arrêt.

“Pour AJ, il voudra y aller et le faire sortir de là, car il sait que le combat se poursuit, ce qui favorise le plus Usyk. Il ne peut tout simplement pas se permettre de laisser cet homme se sentir à l’aise en sa présence, en son environnement, en sa compagnie.”

“Garcia peut apporter de l’esprit de jeu”

Le plus grand changement pour Joshua avant le combat est l’ajout de l’entraîneur expérimenté Robert Garcia à son équipe d’entraînement.

Nelson pense que les changements les plus importants que Garcia peut mettre en œuvre sont mentaux, par opposition à techniques.

Joshua a nommé l’entraîneur Robert Garcia pour le match revanche





“Il (Garcia) va apporter un nouvel état d’esprit”, a déclaré Nelson.

“AJ est un sportif – il est poli, c’est un gentleman, mais il doit apporter un nouvel état d’esprit et un certain sens du jeu lorsqu’il monte sur le ring.

“Il ne peut pas y aller avec la même attitude qu’il avait la première fois, ou il perd – c’est simple. La mentalité doit être complètement différente. Il doit y aller avec une mentalité complètement positive et confiante.

“AJ comprend à quel point ce combat est difficile, il comprend ce qui est en jeu et s’il ne change rien, pourquoi s’attendrait-il à des résultats différents?”

