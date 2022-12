Anthony Joshua laissera les mamans s’évanouir alors qu’il fait ses débuts aux CBeebies avec des superstars de la liste A

Le BOXEUR Anthony Joshua est la dernière signature à élimination directe à lire une histoire de CBeebies au coucher.

Le champion des poids super-lourds suivra les traces des dieux du rock et des stars de cinéma, notamment Harry Styles, Tom Hardy et Chris Hemsworth.

Le champion des poids super-lourds lira une histoire au coucher ce Noël[/caption]

Anthony, 33 ans, a pris la décision inhabituelle d’être filmé dans sa salle de sport locale et livrera un conte festif réconfortant diffusé quelques jours avant Noël.

Un initié de la télévision a déclaré: «AJ a reçu de nombreuses offres de présentation télévisées du Royaume-Uni et des États-Unis qui le flattent, mais il a l’intention de rester encore un peu.

«Il avait une raison très spéciale pour laquelle il a accepté de faire une exception et de lire l’histoire au coucher – afin que son fils de sept ans, JJ, puisse voir son père sur CBeebies.

“Anthony sait que son garçon est à l’âge idéal pour l’apprécier, c’est donc une opportunité qu’il veut saisir tant qu’il le peut.”

Il lira The Snowy Day d’Ezra Jack Keats qui parle d’un petit garçon nommé Peter qui enfile son habit de neige et sort de sa maison dans un monde recouvert de neige.

Lorsque l’histoire a été publiée pour la première fois en 1962, le personnage central était parmi les premiers personnages afro-américains à figurer dans un grand livre pour enfants – et a ouvert la voie à une littérature pour enfants plus inclusive et diversifiée.

En plus des visages célèbres du monde du divertissement, Anthony est le dernier d’une longue lignée de stars du sport à avoir lu l’une des histoires au coucher.

Il rejoindra d’autres noms connus tels que l’actrice Kate Winslet, Richard E Grant, la cycliste paralympique Lora Fachie et Just Fletcher.

Les stars précédentes incluent le capitaine anglais Harry Kane, l’athlète médaillée d’or Jessica Ennis-Hill et, ce mois-ci seulement, l’ancien joueur de la Ligue de rugby Rob Burrow a utilisé un ordinateur pour lire un conte après avoir perdu la voix en raison d’une maladie du motoneurone.

L’histoire d’Anthony au coucher sera diffusée le 22 décembre à 18h50 sur CBeebies et BBC iPlayer.

L’actrice Kate Winslet lira également une histoire au coucher[/caption]

L’acteur Richard E Grant, la cycliste paralympique Lora Fachie et Just Fletcher sont d’autres noms familiers tels que la lecture d’histoires.[/caption]