Anthony Joshua jure de ne pas être affecté par l’absence de l’entraîneur Rob McCracken avant le combat contre Oleksandr Usyk | Nouvelles de boxe

Anthony Joshua a insisté sur le fait que la profondeur des connaissances de son équipe d’entraînement peut compenser l’absence de l’entraîneur Rob McCracken dans la préparation de son combat avec Oleksandr Usyk.

McCracken est également directeur des performances de l’équipe GB et participe aux Jeux olympiques de Tokyo, où la boxe doit se terminer dimanche.

Joshua défend ses championnats des poids lourds IBF, WBA et WBO contre Usyk le 25 septembre, en direct sur Sky Sports Box Office, ce qui signifie que McCracken manquera une partie du camp d’entraînement.

Mais Joshua a refusé d’être dérouté et a déclaré à Sky Sports: « Tout le monde apporte quelque chose de différent à la table.

« Usyk fera venir le père de Vasiliy Lomachenko. Il travaille avec Russ Anber. J’ai une liste de différents nutritionnistes et entraîneurs de force et de conditionnement qu’il fera venir pour ce combat.

« Il change son équipe parce que les gens ont une mine de connaissances.

« C’est bien d’avoir une équipe plus large et de travailler collectivement. »

Joshua a récemment fait appel aux entraîneurs Angel Fernandez et Joby Clayton pour compléter McCracken.

« Il a une bonne équipe d’entraînement dirigée par McCracken, mais avec d’autres bons entraîneurs », a déclaré le promoteur de Joshua, Eddie Hearn, à Sky Sports.

« La préparation d’AJ est de 365 jours par jour, pas seulement un camp de huit semaines.

« Rob sera porté disparu pendant quelques semaines.

Anthony Joshua révèle qu’il serait prêt à régler sa rivalité avec Tyson Fury sans aucun titre mondial en jeu, dans une interview exclusive sur la chaîne YouTube The Overlap de Gary Neville



« En fait, nous avons décidé que quelle que soit la date du combat contre Tyson Fury [it was pencilled in for August 14 before talks collapsed], AJ le prendrait. Même si Rob devait aller à Tokyo !

« Rob fait partie intégrante du coin d’AJ et de sa vie. »

Les boxeurs de l’équipe GB remporteront un record de six médailles depuis Tokyo.