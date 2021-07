Oleksandr Usyk est une « menace sérieuse » pour Anthony Joshua et frappera assez fort pour « faire des dégâts » au champion unifié de Grande-Bretagne, a déclaré l’entraîneur Peter Fury.

La star ukrainienne devrait être confirmée comme le prochain challenger de Joshua, qui devrait défendre ses titres WBA, IBF et WBO des poids lourds au Tottenham Hotspur Stadium le 25 septembre.

Usyk a intensifié une division, ayant unifié tous les titres mondiaux des poids lourds, et a accumulé plus de taille et de force depuis sa victoire de points contre Derek Chisora ​​en octobre.

Image:

Joshua est prêt à défendre ses titres mondiaux au Tottenham Hotspur Stadium



« Il est [Usyk] très dangereux », a déclaré Peter Fury, qui a guidé Tyson Fury vers un triomphe du titre mondial des poids lourds en 2015.

« Ce n’est pas une promenade dans le parc. Oubliez les cruiserweight. Ce gars, il a eu quelques combats dans la division des poids lourds, il s’est ajusté, il a mis le poids nécessaire.

« C’est un poids lourd sérieux et un talent sérieux, donc ce sera un bon combat. »

Les deux combattants ont excellé au plus haut niveau dans les rangs amateurs alors que Joshua a remporté l’or des super-lourds aux Jeux de Londres 2012, tandis qu’Usyk était le champion des poids lourds aux mêmes Jeux olympiques.

Fury pense que les contre-coups tranchants d’Usyk, ainsi qu’un style de gaucher insaisissable, poseront des problèmes à Joshua.

« Oui, bien sûr, il a [enough power to gain Joshua’s respect], » il a dit Sports du ciel.

« C’est un perforateur précis et n’importe qui dans le commerce de combat sait quand vous êtes dans cette tranche de poids corporel, lorsque vous frappez correctement, tout perforateur peut faire des dégâts.

















1:24



Regardez le KO brutal de Joshua contre Kubrat Pulev



« Oui, il appartient à la division et il est une menace sérieuse. C’est un combat sérieux. Tout le mérite à Joshua pour avoir pris ce combat.

« Je pense que ce sera finalement une bataille de compétences, car vous ne pouvez pas courir de danger. C’est un combat que j’ai hâte de voir. C’est un grand combat, un bon match. «

Usyk de retour avec l’entraîneur du cerveau

Image:

Usyk s’est associé à son mentor amateur



Anatoly Lomachenko, père de la star du livre pour livre Vasiliy Lomachenko, supervisera les préparatifs d’Usyk pour Joshua.

Le retour de l’ancien entraîneur amateur d’Usyk a été confirmé par le promoteur Bob Arum le mois dernier.

Arum a dit Sports aériens: « Egis Klimas, qui est le gérant des deux [Usyk and Lomachenko], je parle avec lui et il a parlé avec le père de Lomachenko, qu’il appelle « Papa Lomachenko », qui était l’entraîneur de tous ces olympiens ukrainiens et il a accepté d’entraîner correctement Usyk pour ce combat.

« Je vous dis: » Ne pensez pas que Joshua est dans une promenade de gâteau. Il a un combat très difficile avec Usyk, qui est un boxeur formidable. «

« Son père ne formerait personne d’autre, mais il formera Usyk, car Usyk est comme une famille. »

Lomachenko a apporté son soutien à Usyk, déclarant à Sky Sports : « Bien sûr, je pense qu’il peut gagner.

« Il a une très grande chance mais ce ne sera pas facile car Joshua sait aussi ce qu’il doit faire sur le ring.

« Joshua connaît aussi la boxe, il a aussi eu une expérience amateur.

Interrogé sur le cadre considérablement plus gros et plus lourd de Joshua, il a répondu: « Mais Oleksandr est beaucoup plus rapide.

« Ce sera un combat entre les styles. »