Anthony Joshua doit prouver qu’il est “toujours de classe mondiale” dans un combat contre Otto Wallin, déclare le promoteur Dmitriy Salita | Nouvelles de boxe

Otto Wallin “reste attentif” pour un combat potentiel contre Anthony Joshua, qui doit “montrer qu’il est toujours de classe mondiale”, a déclaré le promoteur du Suédois Dmitriy Salita.

Joshua n’a pas encore nommé son prochain adversaire, mais Salita a dit Sports du ciel Wallin est “en jeu” pour un éventuel combat contre l’ancien champion du monde unifié des poids lourds en 2023.

Le gaucher basé à New York reste en pleine forme pendant la saison des fêtes alors qu’il attend des nouvelles sur un combat de grand nom.

Le promoteur d'Otto Wallin, Dmitry Salita, révèle qu'il est en pourparlers avec Eddie Hearn au sujet d'un combat potentiel avec Anthony Joshua



“Otto reste dans la salle de gym et affûté pendant la saison des fêtes”, a déclaré Salita Sports du ciel.

“Le cadeau de vacances qu’il veut offrir aux fans est un combat contre Anthony Joshua.”

Wallin est le seul homme à avoir emmené Tyson Fury sur la distance ces dernières années, une victoire sanglante de points pour le combattant britannique en 2019, qui est la seule défaite de son record.

“[Promoter] Eddie (Hearn) a récemment déclaré que Joshua avait combattu de meilleurs adversaires que Tyson », a déclaré Salita. « Otto a décroché plus de coups sur Tyson que quiconque, y compris (Deontay) Wilder et (Wladimir) Klitschko réunis.

Image:

Otto Wallin a tenu la distance avec Tyson Fury en 2019





“Les combattants actifs sont jugés par leur activité. Otto veut combattre Tyson, Joshua veut combattre Tyson.

“Pour mentionner les noms auxquels Eddie a fait référence pour Joshua, il doit montrer qu’il est toujours de classe mondiale, après deux défaites [to Oleksandr Usyk].

“Il n’y a pas de meilleur combat pour l’un ou l’autre gars.”

AJ pourrait-il être tenté par le combat de Dubois ?

Une bataille britannique avec Daniel Dubois pour une version du titre des poids lourds WBA pourrait être une autre option pour Joshua.

L’entraîneur Shane McGuigan, qui travaille avec Dubois, a déclaré Sports du ciel: “Si on peut avoir ça [Anthony Joshua] combat, pourquoi pas ? Absolument.

“Il s’agit d’amener les gens au bon moment. AJ pourrait penser qu’il a Daniel au bon moment alors qu’il n’a pas l’expérience et potentiellement il pourrait penser [Dubois’] la confiance peut faire défaut.

L'entraîneur de boxe Shane McGuigan dit que Daniel Dubois devrait chercher à combattre quelqu'un comme Dillian Whyte pour obtenir la reconnaissance qu'il mérite, mais il doit d'abord surmonter une blessure subie contre Kevin Lerena.



“Mais nous devrons aussi regarder ce combat et penser, nous l’obtenons au bon moment. Mais c’est à Martin Bowers [Dubois’ manager] et Franck [Warren, his promoter], qui va correspondre à son prochain coup. Évidemment, on s’assoit et on en discute.

“Personne n’a jamais fait la queue pour combattre Daniel. Surtout les grands noms parce qu’ils pensent:” Je vais entrer dans des tirs lourds là-bas et il a une chance de frapper et qu’y a-t-il vraiment à gagner?

“Il a le titre WBA” régulier “. Il a également montré à leurs yeux un peu de faiblesse lors de ce dernier combat.

“J’espère qu’ils iront de l’avant.”