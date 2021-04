Anthony Joshua dit que Tyson Fury ne pouvait pas rejeter la chance de devenir champion du monde incontesté, mais a rejeté les espoirs de son rival britannique d’une victoire historique.

Le champion unifié Joshua et le détenteur du titre WBC Fury ont approuvé une offre de site pour organiser leur bataille à succès cet été, avec le promoteur Eddie Hearn sur le point d’annoncer la date et le lieu.

Joshua reste certain qu’un accord sera finalisé, ce qui signifie que tous les titres mondiaux des poids lourds seront en jeu dans un combat pour couronner le n ° 1 de la division.

«J’ai signé ma version de l’accord», a déclaré Joshua au Spectacle de Jonathan Ross, diffusé samedi à 23 h 35 sur ITV.

« Nous l’avons envoyé [Tyson] une bonne offre, je suis sûr qu’il ne refusera pas. Il veut le combat, sans aucun doute, moi aussi et plus que moi et lui, tout le public le veut.

« J’ai mis ma boule de cristal là-bas et je dis que ça va arriver cette année à cent pour cent. »

Lorsqu’on lui a demandé si Tyson pouvait réclamer ses trois ceintures principales, Joshua a ri: « Malheureusement, il ne va pas gagner. »

L’Arabie saoudite, l’Amérique, la Grande-Bretagne, la Chine, Dubaï, Singapour et le Qatar étaient en lice pour accueillir le combat pour le titre mondial, mais Joshua admet que son emplacement préféré serait le stade national.

Pour moi, Wembley serait l’idéal.

« Je suis presque sûr que ce sera cette année. Fin juillet, début août », a-t-il déclaré.

« Où? C’est ce qui retarde, à cause de cette pandémie. Nous voulons que les gens viennent sur place. C’est juste trouver le bon endroit. Pour moi, Wembley serait l’idéal. »

Fury se moque régulièrement de ses adversaires sur les réseaux sociaux, mais Joshua insiste sur le fait que Muhammad Ali était le maître des discours trash d’avant le combat.

Il a dit: « Le meilleur à faire est Muhammad Ali. Les faits.

« Le meilleur pour le faire. Je pense que, comme tu le sais, quand tu étudies le jeu, tu peux lui en prendre tellement.

«Je sens que je fais assez de promotion de la boxe. Je représente ma mère, mon père, ma communauté, les jeunes de la boxe. Les gens ont des enfants.

« Mon discours de trash peut devenir un peu réel. Je ne veux pas devenir trop personnel, c’est ce que c’est. »

À 31 ans, Joshua est devenu deux fois champion du monde, mais pense qu’il a encore beaucoup à faire avant de finalement se retirer de la boxe.

Lorsqu’on lui a demandé combien de temps il voulait rester dans le sport, Joshua a répondu: « Il reste cinq à six ans. »