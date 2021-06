Anthony Joshua dit que la dépendance de Deontay Wilder sur sa main droite sera à nouveau brutalement exposée s’ils partagent le ring | Nouvelles de boxe

Anthony Joshua dit que la seule arme de Deontay Wilder est une main droite puissante et s’est engagé à exposer brutalement son rival américain s’il partage enfin le ring.

Wilder veut relancer les pourparlers pour un affrontement incontesté pour le titre mondial des poids lourds contre Joshua, s’il regagne le titre WBC lors d’un troisième combat avec Tyson Fury à Las Vegas le 24 juillet.

Mais Joshua a rejeté Wilder comme une menace sérieuse pour ses titres WBA, IBF et WBO, insistant sur le fait que l’homme de l’Alabama a déjà montré ses limites lors d’une défaite contre Fury en février dernier.

« Ce n’est pas un combattant de niveau élite, à mon avis », a déclaré Joshua Sky Sports News.

« Il est bon. Ce sont les poids lourds, donc ils savent toujours qu’un coup de poing peut changer le cours d’un combat.

« Mais je n’ai jamais, jamais vu dans la division des poids lourds un combattant partir en guerre avec une seule arme, c’est ce qu’ils disent être sa main droite.

« Quand tu arrives au plus haut niveau ? Crois-moi, ça ne dure plus. Ça ne marche pas.

« Quand tu arrives au plus haut niveau ? Crois-moi, ça ne dure plus. Ça ne marche pas.

« Comme nous l'avons vu maintenant avec certains combats de combattants de niveau élite, il se bat au plus haut niveau, et nous sommes beaucoup plus nombreux à attendre cette opportunité pour lui botter le cul. »

















Anthony Joshua dit que Tyson Fury et son équipe « ont laissé tomber tout le monde de la boxe »



Wilder a suggéré que des « excuses » avaient déjà été faites pour empêcher un combat contre Joshua, qui se prépare à une défense obligatoire du titre WBO contre Oleksandr Usyk, le Tottenham Hotspur Stadium devant organiser le combat en septembre.

« Très certainement, haut la main [I want the Joshua fight], Wilder a dit Sports aériens.

« Sans aucune excuse, pas d’obligatoire, rien sur le chemin.

« Comme je le vois, ils inventent déjà des excuses. Ils ont déjà prévu un mandat à l’avance.

« Personne ne veut vraiment combattre quelqu’un comme moi, et je ne les blâme pas. »

Prédisant une victoire sur Joshua par KO, Wilder a déclaré: « D'une manière dévastatrice. »

















Ils s'y remettent encore ! Fury et Wilder s'affrontent avant leur troisième combat en juillet



Joshua a souligné son bilan comme preuve qu’il est prêt à affronter n’importe quel adversaire, disant Sports aériens: « C’est la première fois que je parle de Deontay Wilder, donc je ne sais pas quelles excuses il pense que je fais.

« Je suis un combattant du retour en arrière. Vérifiez le curriculum vitae, j’ai été avec chacun d’eux. La nouvelle école et l’ancienne école, et il y a encore beaucoup à faire. Je combats un grand combattant à Usyk.

« Je les combattrai tous. Wilder n’est qu’un autre dans l’ordre hiérarchique, pas de problème.

« Je ne sais pas de quelles excuses il parle.

« Parler ne coûte pas cher, c’est la chose la moins chère à acheter sur Terre, c’est parler.

« Je suis un combattant de niveau élite. Je ne fais pas partie de ces boîtes de tomates qu’il a assommées.

« Il ferait mieux de regarder ce qu’il dit et de vérifier la réalité, car quand le jour viendra pour moi et lui d’affronter, je sais de quoi je suis capable de faire. »

