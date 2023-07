Anthony Joshua: Dillian Whyte, Deontay Wilder, puis Tyson Fury est un scénario de rêve | ‘Je peux tous les battre’ | Nouvelles de boxe

Anthony Joshua a révélé en exclusivité à Sports du ciel son scénario de rêve serait de combattre Dillian Whyte, Deontay Wilder puis Tyson Fury dans la division des poids lourds.

Joshua a annoncé son match revanche des poids lourds contre Whyte à l’O2 de Londres le 12 août, et l’ancien champion du monde a admis son agacement qu’un combat incontesté avec Fury n’ait pas eu lieu.

« Je ne suis pas déçu. C’est juste la réalité dans laquelle nous vivons. C’est la réalité », a déclaré Joshua. Sports du ciel.

« Malheureusement, cela ne s’est pas produit, mais je ne suis pas déçu car nous savons pourquoi. Les gens commencent à voir.

« C’est comme ça que la boxe se passe parfois. Les gens sont juste … c’est juste dommage.

« Mais c’est ce que c’est, ça ne me regarde pas. Si c’était moi, j’y serais allé et je me serais battu, mais ce n’est pas moi, donc je ne peux pas vraiment commenter les décisions d’un autre homme.

Anthony Joshua a déclaré que c'était « dommage » qu'un combat incontesté avec Tyson Fury n'ait pas eu lieu et révèle son scénario de rêve





« Ouais, ce serait [dream scenario be Whyte, Wilder, and then Fury]. Mais les rêves sont faux. C’est la réalité. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il croyait qu’il avait en lui de battre les trois hommes, Joshua a répondu: « Oui. »

Anthony Joshua et Dillian Whyte se sont affrontés avant leur match revanche des poids lourds à l'O2 de Londres le 12 août



Joshua a pris un nouvel entraîneur à Derrick James cette année et a qualifié James « d’entraîneur sérieux » lors de la conférence de presse de lundi avec Whyte.

« Ce que je voulais dire par là, c’est qu’il suffit de s’assurer que vous êtes prêt à travailler quand vous venez au gymnase », a expliqué Joshua à Sports du ciel.

« Comme s’il savait quels sont ses standards. Il s’appelle son gymnase World Class Boxing Gym. Quel nom! Il a un standard, et c’est difficile.

« Ouais, c’est un gars sérieux. Un gars très sérieux.

Anthony Joshua a parlé à Sky Sports de l'entraîneur Derrick James, avec qui il a commencé à travailler cette année





« J’ai fait ce que j’avais à faire, mais plus tôt il y a eu une période où j’essayais différents entraîneurs et j’ai fini par combattre un bon combattant à Usyk pendant cette phase d’essais et d’erreurs, mais tout est pour une raison dans cet univers, donc je’ Je dois faire confiance à mon processus. »

De Whyte, Joshua a déclaré que son adversaire de longue date opérait dans le top 15 de la division des poids lourds.

« Dillian se bat avec fierté. Il se bat pour sa fierté. Et je pense que cela l’a mené très loin », a-t-il déclaré.

Anthony Joshua dit que Dillian Whyte est dans le top 15 ou le top 10 de la division des poids lourds



« Et le fait est qu’il est un compétiteur coriace. Les gens essaient de séparer le gouffre en classe si loin qu’ils oublient que ces gars-là ont encore beaucoup de talent et sont dangereux.

« Dillian est l’un des meilleurs poids lourds de la division. Il est dans le top 10, le top 15, c’est sérieux. Vous combattez les meilleurs.

« Vous devez être sérieux parce que même dans le top 15 et la boxe poids lourds, il faut un coup de poing. Donc, être dans le top 15 est à un coup de poing d’être n ° 1. »