Anthony Joshua contre Oleksandr Usyk: pourquoi le nouvel entraîneur d’AJ, Robert Garcia, est «parfaitement logique» pour le match revanche | Nouvelles de boxe

Anthony Joshua a recruté un nouvel entraîneur, l’Américain Robert Garcia, pour le préparer à son match revanche crucial avec Oleksandr Usyk.

Usyk a infligé à Joshua une défaite punitive en 12 rounds au stade Tottenham Hotspur en septembre dernier pour remporter les titres des poids lourds WBA, WBO et IBF.

Joshua a poussé pour le match revanche, qui aura lieu en Arabie saoudite le 20 août, mais a apporté des modifications à son coin. Il s’est séparé de l’entraîneur de longue date Robert McCracken et Robert Garcia a rejoint son équipe d’entraînement.

Chris Algeri s’est entraîné avec Garcia lui-même et comprend la logique de la décision. “Pedigree pour un. Une chose à propos de Robert, c’est un professionnel accompli. Il donne tellement de lui-même à ses gars. Entraîneur, ancien combattant et ancien champion du monde également, il comprend ce dont un combattant a besoin”, a déclaré Algieri. Sports du ciel.

“J’ai d’abord été surpris que cela se produise, que Robert allait entraîner AJ. Parce que Robert n’est pas connu pour entraîner des poids lourds. Il n’a pas beaucoup de poids lourds dans son gymnase. Mais en y réfléchissant davantage, en termes de ma relation personnelle et aussi ma relation professionnelle avec Robert, ça a du sens.

“C’est un de ces gars-là, il comprend le jeu de combat. Il a un œil très spécial, qu’il peut voir des choses sur le ring, qu’il peut voir du talent chez certains combattants. C’est le genre de gars au niveau de la personnalité quand vous parlez pour lui c’est : je fais confiance à cet homme, il va veiller sur moi, il va faire ce qu’il faut faire. Donc ça a du sens de ce point de vue. Peut-être pas tellement sur le papier mais en termes de personnalité ça le fait .”

Garcia peut avoir un impact sur Joshua, bien que leur nouveau partenariat n’ait qu’un temps limité pour se concrétiser.

“Obtenir un réel changement chez un combattant en un combat, dans un camp est vraiment, vraiment difficile, surtout quelqu’un au niveau de l’AJ”, a expliqué Algieri.

Anthony Joshua doit faire des changements pour son deuxième combat avec Oleksandr Usyk. (Photo : ministère saoudien des sports)





“Mais encore une fois, en parlant de l’athlétisme d’AJ et de la personnalité de Robert Garcia, s’ils sont connectés, liés ici [mentally], en fonction de leurs capacités à communiquer. Écoutez, boxer beaucoup de temps, c’est simple. C’est des fondamentaux.

“Mais la sémantique compte, si AJ comprend ce que Robert dit de tout cœur et croit en lui, qu’il lui donne la bonne instruction, il peut faire la différence. S’il y a un problème de communication, [there’s] pas assez de temps.”

Le style de combat de Joshua et la façon dont il pourrait changer son approche pour le match revanche d’Usyk ont ​​fait l’objet d’un examen minutieux. Garcia, pense Algieri, pourrait confondre les attentes. Il n’a pas à entraîner Joshua à se battre de la même manière que, dit Brandon Rios, l’un des anciens accusés de Garcia.

“Les gens de l’extérieur disent : ‘Il a ce style Brandon Rios, [so Joshua] va se manifester, il peut utiliser son physique, c’est le plus grand homme. Rios à 135 livres était un monstre. Il courait juste à travers les gars et les battait. Donc, beaucoup de gens pourraient penser que ce serait la façon dont un AJ battrait Usyk. Mais je ne suis pas nécessairement d’accord”, a déclaré Algieri.

“Je ne pense pas qu’AJ soit ce type de combattant. Je ne pense pas qu’il soit ce type durable et percutant qui va se présenter et donner le meilleur de lui-même. Je crois toujours qu’il est un grand athlète et boxeur, pour qu’il puisse sortir et être un boxeur-puncheur, un vrai boxeur-puncheur.

“S’il essaie juste de boxer Usyk, il va perdre, il va être envoyé. Mais s’il est un boxeur-puncheur, ce qu’il est en fait naturellement, je pense qu’il a de bonnes chances.

“La bonne chose là-bas, c’est que Robert Garcia était un boxeur-puncheur quand il s’est battu. Même s’il a entraîné Brandon Rios comme il l’a fait, ce n’était pas la façon dont Robert s’est battu. Robert était très, très intelligent, il avait du pouvoir et a boxé son très similaire à la boxe de son frère Mikey. Donc, utiliser cette capacité et ce plan de jeu, je pense, est parfaitement logique pour AJ dans son match revanche avec Usyk.