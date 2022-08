Anthony Joshua contre Oleksandr Usyk: AJ aura un état d’esprit “très, très agressif”, déclare Richard Riakporhe | Nouvelles de boxe

Anthony Joshua entrera dans son match revanche contre Oleksandr Usyk avec une intention destructrice, grâce à sa nouvelle équipe d’entraînement.

Joshua a fait venir Robert Garcia pour rejoindre Angel Fernandez dans son coin et sous leur direction, l’ancien champion du monde des poids lourds cherchera une finition à élimination directe dans son match revanche avec Usyk.

Cruiserweight Richard Riakporhe, qui est également formé par Fernandez et avait Garcia dans son coin pour son dernier combat, a été au camp avec Joshua alors qu’ils se préparent pour le combat du 20 août avec Usyk, en direct sur Sky Sports Box Office.

“Les deux [Garcia and Fernandez] ont un type de mentalité similaire – très, très agressif. Des entraîneurs très agressifs, c’est leur tactique. Cela ne les dérange pas d’entrer”, a déclaré Riakporhe Sports du ciel.

“Tout ce qui leur importe, c’est d’entrer en guerre, d’aller en guerre mais avec intelligence. Mais nous allons devoir imposer notre volonté à notre adversaire. C’est la philosophie et tout est question de KO.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Anthony Joshua et Oleksandr Usyk ont ​​refusé de se détourner du regard lors d’une confrontation intense entre les deux hommes avant le match revanche pour le titre mondial des poids lourds.



“C’est tout ce qui les intéresse, honnêtement, les assommer et ensuite comment ils se font assommer. Parce que vous ne pouvez pas y aller juste en lançant des bombes et ne pas vous attendre à ce que les choses reviennent. Vous devez évidemment être vraiment stratégique. Il s’agit de les résultats et c’est tout ce qui les intéresse.

“Garcia, une chose que j’ai apprise sur lui, c’est qu’il apporte cette mentalité, cette mentalité à la mexicaine – c’est bien d’en prendre un, de leur en donner deux.”

Lors de sa défaite contre Usyk en septembre dernier, Joshua a résisté à son adversaire et a souvent cherché à boxer à distance. Cela a permis au combat de lui échapper. Mais l’approche d’AJ au deuxième tour, prédit Riakporhe, sera très différente.

“J’ai vu comment il se comportait à l’entraînement et il ne va certainement pas essayer de faire ce truc de boxe qu’il a fait l’année dernière”, a déclaré le Londonien. “Vous allez voir ce combattant de la vieille école. Je le sais parce qu’il s’est entraîné comme ça.

Image:

Richard Riakporhe (à droite) s’est entraîné aux côtés de Joshua. (Instagram : @r_riakporhe)





“C’est le genre de mentalité qu’ils ont. Tuer ou être tué. C’est ce que j’ai adopté et ça a tout changé. Vous pouvez sentir l’aura, vous pouvez le voir. Vous pouvez voir que ce type est un homme dangereux. Je pense que ça est ce que vous allez voir de Joshua le 20 août, vous allez voir quelque chose de différent.”

Cependant, Riakporhe sait à quel point Usyk sera difficile à battre.

“Ne vous méprenez pas, c’est un test difficile. Je crois qu’Usyk est le combattant le plus doué techniquement au monde et pas seulement techniquement doué mais mentalement prêt pour la guerre”, a déclaré le joueur de 32 ans. “C’est la pire combinaison.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Andy Ruiz Jr dit que le combat d’Anthony Joshua contre Oleksandr Usyk est trop serré pour être prédit ! (Crédit : @idboxingnews)



“C’est la pire combinaison parce que vous en avez qui n’ont tout simplement pas l’autre, mais il a les deux, ce qui en fait un double problème, donc AJ sait qu’il doit être sur son A-game.

“Dans la situation d’AJ, revenir en tant que triple champion du monde, c’est spécial. Triple champion du monde unifié des poids lourds, c’est rare. C’est une belle chose et c’est quelque chose sur lequel il s’est concentré.

“Je crois que ça va venir.”

Le plus grand combat de l’histoire de la boxe féminine – Claressa Shields contre Savannah Marshall – est en direct sur Sky Sports le samedi 10 septembre. Faites partie de l’histoire et achetez des billets pour l’épreuve de force de Londres ici.