Anthony Joshua contre Dillian Whyte peut donner à la boxe des poids lourds ce dont elle a besoin alors qu’Eddie Hearn répond aux affirmations de Jake Paul sur talkSPORT

La boxe est à un carrefour étrange que tout le monde ne suit pas, même si nous assistons encore à de grands combats en 2023.

Gervonta Davis battant Ryan Garcia en avril, Artur Beterbiev et Anthony Yarde partant en guerre en janvier et Katie Taylor subissant sa première défaite professionnelle en mai resteront longtemps dans la mémoire.

6 Tyson Fury était censé combattre Oleksandr Usyk dans un combat incontesté des poids lourds, mais à la grande déception des fans, les pourparlers ont échoué.

6 Joshua n’a combattu qu’une seule fois cette année, mais son prochain combat avec Whyte pourrait donner de l’espoir à tous ceux qui doutent de la division des poids lourds masculins.

Cependant, Jake Paul a déclaré mercredi à talkSPORT que c’est la division masculine des poids lourds qui a laissé tomber, avec beaucoup trop de combats de haut niveau déjà en échec.

Il est difficile d’être en désaccord avec l’un des pionniers du nouveau phénomène des YouTubers rejoignant le jeu de combat, la défaite de Paul contre Tommy Fury étant le combat qui a fait le plus de gros titres cette année.

Les espoirs de voir Tyson Fury et Oleksandr Usyk dans un combat incontesté pour le titre mondial des poids lourds sont morts dans l’eau à l’heure actuelle, tandis que la perspective d’un affrontement entièrement britannique entre le « Gypsy King » et Anthony Joshua semble plus éloignée qu’elle ne l’a jamais été. Et ne commençons pas à savoir si nous verrons Deontay Wilder affronter Andy Ruiz.

En fait, ni Fury ni Usyk ne se sont battus cette année, alors que la seule sortie de Joshua en 2023 était une victoire de points oubliable sur le relativement inconnu Jermaine Franklin.

Mercredi, Paul a lancé un appel à Fury, Usyk et Joshua sur talkSPORT pour qu’ils ravalent toute fierté qu’ils ont et que ces combats d’élite se produisent. Cependant, Hearn a contesté toute suggestion selon laquelle Joshua serait à blâmer.

« Nous vivons dans un monde de critiques, n’est-ce pas? Si vous écoutiez Twitter, vous ne voudriez jamais vraiment sortir du lit le matin », a déclaré Hearn à talkSPORT jeudi.

« Quand vous regardez le CV d’AJ, je ne vois pas la critique. Je pense qu’il a toujours été dans ces grands combats, et c’est une occasion. Il va faire une fortune absolue pour combattre Deontay Wilder, mais il veut le risquer tous contre Dillian Whyte parce qu’il aime l’excitation, il aime le frisson.

« Même Oleksandr Usyk affronte Daniel Dubois avant qu’il ne combatte peut-être Tyson Fury. Donc, je pense que vous avez quelques bons combats là-bas pour le paysage des poids lourds.

« Tyson Fury est Tyson Fury, il va faire son propre truc. Nous sommes dans les affaires d’Anthony Joshua, il a un énorme combat le 12 août, et s’il gagne, il a Deontay Wilder – quel six mois ce serait pour lui. »

Hearn soulève un bon point avant la confrontation de Joshua avec Whyte, que vous pouvez écouter en direct sur talkSPORT au fait – AJ n’a pas eu à se battre. La décision intelligente serait probablement de tenir bon pour Wilder et l’énorme salaire qu’il attend en Arabie saoudite.

L’argent ne peut pas tout acheter, cependant. Cela ne remplace pas la joie que Joshua ou Whyte ressentiront en se faisant lever le bras par l’arbitre après une victoire sur l’ennemi.

Il n’y a pas de titre mondial en jeu, il ne se jouera même pas à guichets fermés à Wembley – il s’agit uniquement de deux gars qui ne peuvent pas se supporter de régler un compte dans une querelle qui dure depuis des années.

« Je pense qu’à ce stade, c’est gagné par tous les moyens nécessaires. Ce combat ne dure pas 12 rounds », a déclaré Hearn à talkSPORT.

« La conférence de presse est lundi, Dillian Whyte va essayer d’entrer dans la tête d’AJ. Il va le regarder dans les yeux, essayer de mettre des doutes dans son esprit, essayer de lui parler, je sais exactement ce qu’il va faire.

« Mais je pense qu’AJ est partant pour ça. Je pense qu’il le veut à ce stade de sa carrière.

« Je pense que si AJ peut gagner par KO, cela fait une déclaration massive à la division des poids lourds et vous entrez dans ce combat de Wilder avec beaucoup de confiance.

« A ce stade, c’est gagner par tous les moyens nécessaires. »

Quoi qu’il arrive le 12 août, il y aura des feux d’artifice – quelque chose qui manquait dans la boxe masculine des poids lourds cette année.

Et peut-être que le spectacle à l’O2 Arena de Londres pourrait suffire à donner à la division le coup de pouce dont elle a besoin.