Anthony Joshua affrontera ensuite Deontay Wilder, même s’il perd le combat contre Robert Helenius, déclare l’entraîneur Malik Scott | Nouvelles de boxe

Anthony Joshua boxera Deontay Wilder en 2024, qu’il gagne ou non son prochain combat, déclare l’entraîneur américain Malik Scott.

Joshua est sur la bonne voie pour une confrontation en janvier avec Wilder, un ancien champion poids lourd comme lui, après son concours avec le remplaçant tardif Robert Helenius ce week-end.

Scott, qui est l’entraîneur de Wilder, a révélé que le combat avec Joshua était « verrouillé » pour janvier. Il pense également que cela devrait se produire, que Joshua gagne ou perde face à Helenius.

« Je pense qu’ils devraient tous les deux être sur le ring ensemble », a déclaré Scott. Sky Sports Nouvelles. « En termes de performances, gagner ou perdre, pour moi, Deontay Wilder et AJ devraient être ensemble sur un ring de boxe. Cela devrait arriver.

« Ce serait une véritable tragédie si nous obtenions le Riddick Bowe-Lennox Lewis [who never fought] effet avec Deontay Wilder et Anthony Joshua.

« Ces deux-là méritent d’être dans un ring l’un avec l’autre.

Il espère également que Wilder obtiendra un combat intérimaire en octobre avant de boxer Joshua l’année prochaine.

« Le truc de janvier est verrouillé, aussi verrouillé qu’il le sera », a déclaré Scott.

« Dans le monde de la boxe, rien n’est fait pour moi tant que ce n’est pas fini. C’est mon opinion personnelle. Mais le haut [level] parler, l’affaire est presque conclue. »

Helenius est un remplaçant tardif de Dillian Whyte après que ce dernier a rendu un résultat antidopage défavorable. Le Finlandais est également un ancien partenaire d’entraînement de Joshua.

Pourtant, en parlant à Sky Sports NouvellesJoshua a déclaré se sentir « nerveux ».

« Je veux faire du bon travail », a-t-il expliqué. « Je bloque les attentes et les opinions de tout le monde, fais juste mon travail. C’est tout ce qui compte.

« Nous allons faire la guerre, nous allons nous battre », a ajouté Joshua. « C’est juste un autre tremplin vers la grandeur. »

Wilder a éliminé Helenius, 39 ans, lors d’une manche lors de leur boxe en octobre dernier. « Nous l’avons glacé. Je veux dire littéralement glacé, gelé », a déclaré Scott.

« Helenius peut se battre, je l’adore. Il a un super style, il est long, son menton est toujours derrière son genou avant en plus du temps où il nous a combattus et il a payé », a-t-il poursuivi.

« AJ fait peut-être face à un Helenius bien meilleur que nous, [if] il n’est pas prêt à faire les mêmes erreurs. Nous verrons.

« Il va devoir le faire à sa manière. Nous l’avons fait à la manière de Deontay Wilder et j’ai aidé à l’orchestrer parce que c’est mon travail en tant qu’entraîneur en chef. »

Joshua pourrait ne pas trouver Helenius aussi facile à battre car Scott considère Joshua comme un type de combattant différent de Wilder.

« AJ est un frappeur combiné. Son maquillage n’est pas un artiste à un coup de poing. C’est le maquillage de Deontay Wilder », a-t-il déclaré.

Avec un mot d’avertissement, Scott a souligné: « Deontay Wilder est un artiste KO à un coup de poing, c’est le Picasso des KO. »

C’est ce que Scott s’attend à voir affronter Joshua ensuite, peu importe ce qui se passe contre Helenius.