Anthony Joshua affirme que le dopage dans la boxe est «répandu» | Nouvelles de boxe

Anthony Joshua a affirmé que le dopage dans la boxe était « répandu » et dit qu’il est désolé pour les combattants prometteurs qui se frayent un chemin dans le sport.

Joshua devait initialement combattre Dillian Whyte à l’O2 Arena, mais affrontera désormais Robert Helenius qui est intervenu une semaine seulement après son dernier combat.

Le week-end dernier, la Voluntary Anti-Doping Association a déclaré avoir informé l’Association of Boxing Commissions et le British Boxing Board of Control qu’un « protocole antidopage aléatoire » entrepris par Whyte avait renvoyé des « résultats d’analyse anormaux ».

Whyte a nié avoir pris la substance signalée et a juré de prouver qu’il était « complètement innocent ».

Joshua, qui n’a suggéré aucun acte répréhensible de la part de Whyte, a déclaré à Sky Sports : « La boxe est un sport formidable, cela change des vies, cela a changé ma vie et m’a mis sur la bonne trajectoire.

« Cela m’a aidé à éliminer certaines habitudes, c’est donc un sport brillant et brillant pour les personnes qui veulent se mettre en forme et tout ce genre de choses.

« Mais en termes de sport, je suis désolé pour les combattants en devenir, vous ne savez pas ce qui se passe ou quel type de personne vous combattez.

« C’est tellement difficile de toute façon, alors vous avez des gens qui pourraient prendre des raccourcis, qui sait.

« J’ai compris ce système antidopage du système amateur parce que j’y ai été exposé lorsque je suis allé dans l’équipe olympique et que j’ai représenté la Grande-Bretagne, qu’il existe une organisation qui empêche les gens de tricher et de mettre des choses dans leur système qui pourraient leur apporter des améliorations. .

« Alors j’embaucherais maintenant ces gens quand je me battrais professionnellement et je dirais ‘J’ai été enregistré auprès de ce comité, j’ai été testé antidopage par ces gars depuis 2011’.

« Je paie ensuite des fonds supplémentaires pour faire tester mes adversaires pour m’assurer que personne ne triche, car pas seulement dans la division des poids lourds, c’est répandu dans toute la boxe. »

Le British Boxing Board of Control a refusé de commenter lorsqu’il a été contacté par Sky Sports Nouvelles.