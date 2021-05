Anthony Joshua «a plus d’outils» pour gagner son combat contre Tyson Fury, déclare Filip Hrgovic qui peut se frayer un chemin vers l’image du titre mondial | Nouvelles de boxe

Anthony Joshua est un « combattant plus complet » et a été soutenu pour battre Tyson Fury par Filip Hrgovic, qui pourrait obtenir un tir à un titre mondial des poids lourds.

Le champion IBF, WBA et WBO Joshua et le détenteur du titre WBC Fury sont sur le point de s’entendre sur un combat pour décider du numéro 1 de la division, le promoteur Eddie Hearn insistant: « Nous sommes tous les systèmes, ce combat est lancé, ce combat est événement. »

Invaincu Hrgovic attend des nouvelles sur un éliminateur final pour décider du prochain challenger obligatoire pour la ceinture IBF, l’adversaire attendu Michael Hunter n’ayant pas encore finalisé un accord.

Image:

Fury et Joshua vont s’affronter cet été



Hrgovic a dit Sky Sports à propos de Joshua vs Fury: « Ce sera un combat énorme. J’ai hâte, comme un fan, de voir ça. J’espère qu’ils concluront bientôt un accord. Beaucoup de gens annulent Joshua et donnent l’avantage à Fury parce de leurs dernières performances.

« [They say] Joshua a ralenti.

« Mais à mon avis, Joshua a plus d’outils pour le battre. Il est le plus gros puncheur, il lance plus de combinaisons, il est bon avec le jab et rapide avec ses pieds, il est meilleur en combat intérieur. »

«Fury a son style maladroit mais c’est tout ce qu’il a.

« Joshua est le combattant le plus complet. Je donne un petit avantage à Joshua. »

















0:36



Filip Hrgovic a éliminé Eric Molina au troisième tour



Le Croate Hrgovic a remporté une médaille de bronze olympique à Rio 2016 et a depuis accumulé 10 KO en 12 victoires professionnelles.

Le co-promoteur Kalle Sauerland a exprimé sa frustration face à l’incapacité de Hunter à s’entendre sur les conditions du combat le plus crucial de la carrière de Hrgovic.

« La date limite pour les contrats était cette semaine », a déclaré Sauerland Sky Sports. « Hrgovic a signé. Nous avons également signé au nom de Hrgovic. Le promoteur et le boxeur doivent signer. Tout est fait.

«Notre paperasse est là. Peut-être qu’il cherche un stylo, peut-être que le scanner ne fonctionne pas? Mais ce contrat n’a pas été signé.

Image:

Filip Hrgovic est invaincu en 12 combats professionnels



« Pour le moment, il ne semble pas vouloir le combat. S’il ne voulait pas le combat, je ne sais pas pourquoi il nous a fait subir deux mois de négociations et d’offres. »

Hrgovic est déterminé à obtenir un tir garanti à la ceinture IBF lorsque Joshua et Fury ont décidé du dirigeant de la division des poids lourds.

« Après ce combat, je serai obligatoire à l’IBF », a déclaré Hrgovic. « Celui qui gagne, Joshua ou Fury, j’attends avec impatience ce combat.

« Ce sera un énorme combat pour moi. Ce sont tous les deux de grands noms, de grandes stars, de grands boxeurs. »

L’homme qui a ruiné Tyson Fury contre David Haye!

Image:

Haye et Fury ont connu deux combats programmés



David Haye a été contraint de se retirer d’un combat avec Fury en 2013 après avoir été coupé lors d’une séance d’entraînement par Hrgovic.

«Je me sentais stupide», dit Hrgovic. «Ce n’était pas une situation agréable.

« Il a dit à ce moment-là: » Tout se passe pour une raison « .

«Peut-être qu’il aurait battu Fury à ce moment-là, et Fury ne deviendrait pas incontesté après quelques années. Qui sait?

« Tout arrive pour une raison. Il n’était pas en colère contre moi. »