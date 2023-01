Anthony Joseph remporte le prix TS Eliot pour son recueil de poésie “lumineux”

Anthony Joseph a remporté le prix TS Eliot pour son recueil Sonnets for Albert, qualifié de « lumineux » par le jury. Joseph remporte le prix de poésie de 25 000 £, qui a enregistré cette année un record de 201 soumissions. La présidente des juges Jean Sprackland, qui a été rejointe dans le panel par Hannah Lowe, lauréate du livre Costa de l’année 2021, et Roger Robinson, lauréat du prix TS Eliot 2019, a déclaré que chacun des livres présélectionnés “nous parlait puissamment avec sa propre voix distinctive”. “De ce domaine fort, notre choix s’est porté sur Sonnets pour Albert, une collection lumineuse qui célèbre l’humanité dans toutes ses contradictions et insuffle une nouvelle vie à cette forme durable”, a-t-elle ajouté. Sonnets for Albert, qui a été sélectionné pour le prix Forward de la meilleure collection l’année dernière, est une collection autobiographique qui évalue l’impact de grandir avec un père largement absent. Passant en revue le livre dans le Guardian , David Wheatley a déclaré qu ‘«après beaucoup de silence et d’absence dans la vie», le père de Joseph a été «soigneusement restauré dans la mort dans une séquence de« sonnet calypso »de la longueur d’un livre». Joseph est poète, romancier et musicien, et professeur d’écriture créative au King’s College de Londres. Inscrivez-vous pour Signets Newsletter hebdomadaire gratuite Découvrez de nouveaux livres avec nos critiques d’experts, nos interviews d’auteurs et nos top 10. Des délices littéraires livrés directement chez vous

Avis de confidentialité: Les newsletters peuvent contenir des informations sur les organisations caritatives, les publicités en ligne et le contenu financé par des tiers. Pour plus d’informations, consultez notre Politique de confidentialité. Nous utilisons Google reCaptcha pour protéger notre site Web et Google Politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer.

Critique de Kitch par Anthony Joseph – Chroniqueur calypso de Windrush Lire la suite

Il est l’auteur de cinq recueils de poésie et de trois romans, dont Kitch: A Fictional Biography of a Calypso Icon, qui a été sélectionné pour le prix Republic of Consciousness et le prix Encore de la Royal Society of Literature et a été sélectionné pour le prix OCM Bocas 2019 pour Littérature caribéenne. Il a également sorti huit albums acclamés par la critique.

Joseph a été choisi comme gagnant parmi une liste restreinte de 10 collections. Les autres présélectionnés comprenaient cinq premiers recueils de poésie : Quiet de Victoria Adukwei Bulley, Slide de Mark Pajak, bandit country de James Conor Patterson, The Room Between Us de Denise Saul et Manorism de Yomi Sode.

Sont également présélectionnés l’ancien vainqueur Philip Gross pour The Thirteenth Angel, Fiona Benson pour Ephemeron, Jemma Borg pour Wilder et Zaffar Kunial pour England’s Green.

Le prix 2021 a été décerné à Joelle Taylor pour son recueil C+nto & Othered Poems.