Anthony Hudson quitte le poste de l’USMNT en tant que deuxième intérimaire embauché

La Fédération américaine de football a annoncé mardi qu’Anthony Hudson quittait son poste de manager par intérim de l’équipe nationale masculine des États-Unis pour assumer un nouveau rôle et qu’il serait remplacé par l’assistant de l’USMNT, BJ Callaghan.

Callaghan entraînera les hommes américains à travers la Concacaf Nations League et la Concacaf Gold Cup.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

« BJ a fait partie intégrante du personnel de l’USMNT au cours des quatre dernières années, car cette jeune équipe a grandi et s’est développée », a déclaré le directeur sportif de l’USSF, Matt Crocker, dans un communiqué.

« En travaillant aux côtés d’Anthony Hudson ces cinq derniers mois, nous sommes convaincus qu’il est préparé et prêt à diriger ce groupe dans les tournois d’été.

« Nous sommes reconnaissants à Anthony pour le travail formidable qu’il a accompli et nous lui souhaitons beaucoup de succès à l’avenir. »

Callaghan a été entraîneur adjoint de l’USMNT au cours des quatre dernières années, servant initialement d’analyste stratégique avant d’être promu entraîneur adjoint avant la Ligue des Nations 2021.

Il est actuellement le membre le plus ancien du personnel technique de l’USMNT.

Avant son passage à l’USMNT, il avait été avec l’Union de Philadelphie pendant sept ans, d’abord avec l’Union Academy pendant deux ans, puis a passé cinq ans en tant qu’entraîneur adjoint de la première équipe de Jim Curtin.

Callaghan a joué quatre saisons à Ursinus College et a été assistant à Villanova.

« Je comprends la responsabilité du travail et je suis honoré d’avoir l’opportunité de tirer parti des progrès que ce groupe a réalisés au cours des quatre dernières années », a déclaré Callaghan dans un communiqué.

« Ensemble, nous avons construit une culture solide et une grande compréhension de la façon dont nous voulons jouer, et nous prévoyons de continuer à tirer parti de ces progrès.

« Notre objectif est clair : défendre nos deux titres Concacaf. »

Les hommes américains sont sans manager depuis l’expiration du contrat de Gregg Berhalter fin 2022 au milieu d’une enquête sur un incident de violence domestique de 1992 qui l’impliquait lui et sa femme, Rosalind.

L’incident a été divulgué à US Soccer par Danielle Reyna, mère de l’attaquant de l’USMNT Giovanni Reyna, en réponse au manque de temps de jeu de la jeune Reyna lors de la Coupe du monde 2022.

Une enquête ultérieure menée par US Soccer a révélé que Gregg et Rosalind Berhalter avaient décrit avec précision l’incident et que Gregg Berhalter était libre d’être embauché par l’USSF.

Un porte-parole du football américain a confirmé à ESPN la semaine dernière que « rien n’a changé » en ce qui concerne la candidature de Berhalter.

La semaine dernière, Crocker a déclaré que l’USSF espère avoir un manager à plein temps en place d’ici la fin de l’été.

Mais le fait qu’un deuxième manager de transition soit nommé remettra en cause l’approche consistant à prendre autant de temps pour pourvoir le poste de direction de manière permanente.

« Nous pensons que cette décision est essentielle non seulement pour les trois prochaines années, mais aussi pour l’héritage que cet entraîneur laissera sur l’avenir du programme », a déclaré Crocker la semaine dernière à propos du processus d’embauche. « Nous avons l’intention d’être réfléchis et minutieux dans notre évaluation et notre sélection. »

Hudson part après avoir passé cinq mois en tant que manager par intérim et deux ans en tant qu’assistant de l’USMNT. Il a supervisé l’équipe américaine pendant cinq matchs, compilant un dossier de 2-1-2.

Cette marque comprenait des victoires contre la Grenade et El Salvador dans la CNL qui ont propulsé les États-Unis en demi-finale, où ils affronteront le Mexique le 15 juin.

« Je voudrais remercier US Soccer pour l’opportunité de faire partie d’une si grande équipe de joueurs et de personnel », a déclaré Hudson dans un communiqué. « Ce fut un honneur de représenter l’équipe nationale et une équipe que j’ai vraiment appréciée et appréciée. Le groupe est entre de bonnes mains avec BJ, et je suis ravi de regarder et de soutenir l’équipe alors qu’elle continue de croître et d’atteindre les sommets que nous savent tous qu’ils en sont capables. »

Callaghan a déclaré qu’il s’appuierait sur son expérience en tant qu’assistant lors des tournois précédents afin d’aider les États-Unis à conserver les titres CNL et Gold Cup. Son équipe d’entraîneurs n’a pas encore été déterminée.

« J’ai beaucoup appris en parcourant ces compétitions avec l’équipe au cours du cycle précédent, ainsi que les fenêtres de qualification de trois matchs pour la Coupe du monde », a-t-il déclaré.

« La Ligue des Nations a deux matches de haut niveau, puis vous devez immédiatement changer d’approche avec une liste essentiellement différente alors que vous venez naviguer dans la Gold Cup pendant une période de 30 jours.

« J’ai une solide expérience dans les deux compétitions et je comprends les défis uniques qu’elles présentent. Nous nous appuierons fortement sur les relations bien établies avec les joueurs afin de nous aider à défendre les deux titres. »

Le joueur de l’USMNT et de Fulham, Tim Ream, a déclaré: « Tout d’abord, félicitations à Anthony et nous lui souhaitons tout le meilleur dans sa nouvelle opportunité. Après avoir parlé à BJ, l’un des principaux points à retenir est que rien ne change pour ce groupe.

« Le message, les objectifs et les idées restent les mêmes, avec une nouvelle voix au sommet. C’est une voix familière avec laquelle nous sommes tous à l’aise et qui existe depuis des années. Nous sommes bien placés pour gagner une autre Ligue des Nations et nous avons besoin être préparé dès le premier jour du camp pour faire le travail. »