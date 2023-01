Anthony Hudson nommé entraîneur-chef temporaire de l’USMNT

United States Soccer a annoncé que Gregg Berhalter ne prendra pas en charge le camp d’entraînement de janvier de l’équipe. Au lieu de cela, Anthony Hudson a été nommé entraîneur-chef de l’USMNT pour le camp et les prochains matchs amicaux.

Hudson dirigeait auparavant les équipes nationales de Bahreïn et de Nouvelle-Zélande. Il a remporté la Coupe des Nations de la Confédération de football d’Océanie 2016 avec la Nouvelle-Zélande. En outre, l’entraîneur a dirigé l’équipe de la Major League Soccer Colorado Rapids et l’équipe des États-Unis U20. Hudson a rejoint l’USMNT en tant qu’entraîneur adjoint en 2021.

Une organisation de football enquête sur des allégations

US Soccer enquête actuellement sur un incident de violence domestique impliquant Berhalter et des accusations de chantage. L’entraîneur-chef de l’USMNT pour avoir donné un coup de pied à sa petite amie dans les jambes lors d’une altercation qui a eu lieu il y a 31 ans. Berhalter est maintenant marié à la femme susmentionnée.

L’entraîneur de 49 ans affirme que quelqu’un a contacté US Soccer pendant la Coupe du monde au Qatar en disant qu’ils avaient des informations sur l’incident. US Soccer a publié une déclaration sur les problèmes troublants.

“Grâce à ce processus, US Soccer a appris un comportement inapproprié potentiel envers plusieurs membres de notre personnel par des personnes extérieures à notre organisation. Nous prenons un tel comportement au sérieux et avons élargi notre enquête pour inclure ces allégations », a déclaré US Soccer.

Anthony Hudson n’est pas nécessairement l’entraîneur-chef permanent de l’USMNT

L’avenir de Berhalter avec l’USMNT est toujours en suspens. Les Américains ont connu une Coupe du monde 2022 assez mouvementée. Bien qu’ils aient progressé dans une phase de groupes délicate, l’USMNT a été largement battu par les Pays-Bas lors des huitièmes de finale. Berhalter a pris des décisions d’entraînement intéressantes. Il occupe le poste d’entraîneur-chef de l’équipe américaine depuis 2018.

Hudson contrôlera désormais le prochain camp d’entraînement de l’USMNT et sera sur la touche pour deux matchs amicaux. Les Américains affronteront la Serbie le 25 janvier et la Colombie trois jours plus tard. Les deux matches, ainsi que le camp d’entraînement, se joueront dans la région de Los Angeles.

PHOTO : IMAGO / PA Images