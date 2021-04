Nous sommes bouleversés.

Anthony Hopkins, qui a remporté l’Oscar du meilleur acteur il y a près de trois décennies, en a reçu un autre dimanche, refusant au regretté Chadwick Boseman un prix que beaucoup pensaient lui attribuer à titre posthume. Dans un rebondissement cette année, le prix du meilleur acteur était le dernier de la soirée, entraînant une fin brusque de la cérémonie, étant donné que Hopkins n’était pas présent.

Hopkins, 83 ans, a été récompensé pour sa performance impressionnante en tant que patriarche londonien aux prises avec la démence dans le drame « Le père, » qui a semblé gagner du terrain avec les électeurs tout au long de la saison des récompenses. Il est maintenant l’acteur le plus âgé à avoir remporté un Oscar.

«C’était facile», a-t-il déclaré au New York Times à propos de son rôle. «Tout simplement si facile.»

Dans une revue pour le New York Times, Jeannette Catsoulis a écrit: «Hopkins n’a jamais été un acteur particulièrement physique – la plupart de la magie se produit au-dessus du cou – mais ici, il pousse sa capacité de gestes petits, révélateurs et d’immobilité à des limites angoissantes. Elle a ajouté: «C’est une performance étonnante et diabolique.»

Hopkins a remporté l’Oscar du meilleur acteur en 1992 pour sa performance dans «Le silence des agneaux»; il a été nominé deux autres fois dans la catégorie, en 1994 («Les vestiges du jour») et 1996 («Nixon»). Il a également été nominé pour le meilleur acteur de soutien à deux reprises, mais n’a jamais gagné.