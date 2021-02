De la forte consommation d’alcool au doute de lui-même, Anthony Hopkins a évoqué ses «regrets» dans la vie dans une nouvelle interview.

Mais quand la star de Silence Of The Lambs a été interrogée sur son éloignement de son unique enfant, la chanteuse de jazz Abigail Hopkins, il a dit que le sujet était « tabou ».

«Je ne veux pas de mot à ce sujet», a-t-il déclaré au Sunday Times Magazine.

Plus tard dans l’interview, l’homme de 83 ans a ajouté: « Le passé est scellé. J’ai des regrets.

« Vous ne pouvez pas défaire les choses. Vous devez vivre la vie – la vivre et ne pas regarder en arrière. »

Abigail, 52 ans, est née lors du premier mariage de l’acteur avec l’actrice Petronella Barker, mais il est sorti quand elle n’avait que 14 mois et le couple a divorcé alors qu’elle était encore un petit enfant.





(Image: WireImage)



La chanteuse est éloignée de son célèbre père depuis plusieurs années et a évoqué l’impact de leur manque de contact lorsqu’elle était enfant.

Elle a déclaré au Telegraph en 2006: « Je le verrais, mais peut-être une fois par an. Il y a un peu de tristesse mais je dois continuer ma vie.

« Ça a toujours été comme ça. Le voir, et puis pas. Puis, quand j’avais 16 ans, il y a eu une dispute. »

La bagarre, apparemment à propos d’un commentaire qu’Anthony a fait à propos de la mère d’Abigail, a mis fin au contact pendant une longue période.

Abigail, alors adolescente, a plongé dans la drogue et les pensées suicidaires à l’âge de 18 ans, après avoir abandonné l’université.





(Image: Getty Images)



«J’ai failli me suicider. C’était le pire moment dont je me souvienne», a-t-elle révélé dans une interview.

« J’ai totalement abusé de mon esprit et de mon corps. La cause profonde était le fait que mon père et moi avions une relation intermittente quand j’étais jeune. J’étais en colère et il y avait beaucoup de deuil. »

Les deux se sont reconnectés au cours des années 1990, Abigail prenant de petits rôles de camée dans deux des films d’Anthony, lauréat d’un Oscar.

Abigail est apparue dans dix films et documentaires télévisés, dont Remains Of The Day et Shadowlands en 1993 – aux côtés de son père – et Romeo Vs Juliet en 2015.

Cependant, ils ne sont plus en bons termes.







(Image: Amazon / VARIETY Studio)



En 2018, Anthony a déclaré au Radio Times qu’il ne savait pas s’il avait des petits-enfants.

Il a dit à l’époque: « Les gens se séparent. Les familles se séparent et, vous savez, » continuez votre vie « . Les gens font des choix. Je m’en fiche d’une manière ou d’une autre. «

Lorsqu’on lui a dit que cela semblait froid, il a répondu: « Eh bien, il fait froid. Parce que la vie est froide. C’est comme la réponse de John Osborne quand quelqu’un lui a dit: » Monsieur Osborne, votre pièce est offensive « et il a dit: » La vie est offensive ‘. «