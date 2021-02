Sir Anthony Hopkins a ouvert sa bataille contre l’alcoolisme et dit que les Alcooliques anonymes l’ont sauvé.

La légende du cinéma oscarisé a admis pervers qu’il était « très difficile de travailler avec » en raison de sa bataille contre la bouteille.

Mais lorsqu’il s’est évanoui en 1975, il a décidé qu’il devait changer sa vie pour toujours.

Après s’être réveillé dans une chambre d’hôtel en Arizona sans savoir comment il y était arrivé, il savait qu’il devait demander de l’aide – et le film génial n’a pas touché une goutte depuis.

L’homme de 82 ans a totalement abandonné l’alcool après avoir failli «s’être bu à mort».







(Image: Getty)



Il a dit au Sunday Times Magazine qu’il était allé à une réunion des AA après la soirée révélatrice de forte consommation d’alcool et qu’il ne s’était pas retourné depuis.

La star de Silence Of The Lambs a déclaré: « Je n’ai pas [drunk since] et je n’ai pas ressenti non plus l’envie de le faire.

«Quand j’ai demandé de l’aide et que j’ai réalisé que je n’étais pas seul, qu’il y avait des milliers de personnes comme moi, toutes mes peurs ont commencé à se dissiper.

«La consommation d’alcool est terminée, mais je ne suis pas un bonbon.»









Il a ajouté: « Autrefois, je traînais dans des bars, je me faisais écraser et je m’évanouissais. Maintenant, je suis heureux d’être seul. »

Il a changé sa vie après une conversation avec une femme des Alcooliques anonymes quelques jours après le réveil de sa chambre d’hôtel.

Sir Anthony, qui a été fait chevalier en 1993 pour ses services aux arts, a marqué 45 ans de sobriété avec une vidéo émouvante en décembre.

Il a dit qu’il avait fait le choix de «vivre ou mourir» lorsqu’il avait arrêté de boire.







(Image: EPA)



Il a déclaré: «Ce fut une année difficile pleine de chagrin et de tristesse pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, mais il y a 45 ans aujourd’hui, j’ai eu un appel au réveil.

«J’allais au désastre, je me buvais à mort.

«Je ne suis pas prêcheur mais j’ai reçu un message, une petite pensée qui disait: ‘Veux-tu vivre ou mourir?’ et j’ai dit: « Je veux vivre ». «